Bolsonaro parabeniza STF por decisão sobre venda de subsidiárias de estatais sem aval do Congresso

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro parabenizou o Supremo Tribunal Federal (STF) pela decisão tomada nesta quinta-feira, 6, em plenário que permite a venda de subsidiárias de estatais sem a necessidade de aprovação no Congresso.

"As empresas-mãe ainda terão de passar pelo Parlamento. Não deixou de ser um avanço. Parabéns. Meus cumprimentos ao Supremo Tribunal Federal, que agiu com patriotismo, contrário à política anterior que havia no Brasil nessas questões econômicas. O viés ideológico para se fazer negócio vai deixando de existir", afirmou ao deixar o hotel em que estava hospedado em Buenos Aires

Bolsonaro comentou também que tem uma proposta "embrionária" para que os países da América do Sul se reúnam com o presidente norte-americano, Donald Trump. Ele não citou, porém, quais seriam os objetivos dessa reunião. "Vamos agora costurar essa possibilidade dos países da América do Sul, de centro-direita, conversar com Trump."

Bolsonaro volta na manhã desta sexta-feira, 7, para o Brasil.