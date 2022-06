Investigação contra presidente da Caixa obriga Bolsonaro a agir pensando na reeleição; leia análise

BRASÍLIA - Em menos de duas semanas, o presidente Jair Bolsonaro, que briga com os resultados das pesquisas de intenção de voto, colhe o dissabor de ver um ex-ministro acusado de corrupção e o presidente do principal agente financeiro de seu governo cair na malha de uma investigação sobre abusos sexuais. A apuração de seguidos casos de assédio envolvendo o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, um dos mais assíduos frequentadores das lives de Bolsonaro, pode consolidar a imagem que já aparece nas pesquisas: o governo de Bolsonaro não tem a aprovação da maioria das mulheres. O caso sob apuração do Ministério Público Federal parece obrigar o presidente a agir como candidato para reduzir danos ainda maiores na porção do eleitorado que o segue.

Apenas agindo como presidente, Bolsonaro já deu mostras de que o tratamento dispensado às mulheres pode ser tema para os tribunais. Por coincidência, ele teve sua condenação referendada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo por ofensas graves a uma jornalista cujo conteúdo não se deve repetir.

No caso Guimarães, segundo noticiou o site Metrópoles, estão já registrados pelo MPF depoimentos de auxiliares do chefe da Caixa narrando casos de abusos em viagens. O presidente do banco público teria predileção por estar sempre acompanhado das “bonitas”. Algumas das vítimas teriam revelado que Guimarães seguia o manual do assediador: fazia abordagem insinuando querer envolvimento sexual e, em troca, falava em promoção na carreira.

Maiores vítimas de tentativas cotidianas de assédio, as mulheres poderão ver no caso a explicitação de que o comportamento do presidente da Caixa vai se somar à impressão que elas têm da atual gestão governamental. Nas últimas pesquisas realizadas pelo Datafolha, são as eleitoras que têm percepção mais negativa de Bolsonaro e seu governo. Se entre os homens a taxa de reprovação é de 43%, entre as mulheres alcança os 52%. Também são elas com maior desconfiança do que o presidente fala, 57% - entre os homens esse indicador é de 48%. O eleitorado feminino também é pessimista em relação ao cenário econômico. A maioria acredita que a inflação vai aumentar e atesta que a situação do País piorou.

A investigação contra Guimarães tem ainda outra dimensão. Põe em xeque o discurso de proteção aos valores da família que o governo propaga e agora, mais intensamente, dissemina pensando no voto conservador nas eleições. Não é difícil encontrar registros em sites abertos das viagens de Bolsonaro ao lado do dirigente da Caixa. A capilaridade do banco proporciona a oportunidade para o presidente que quer se reeleger ir aos rincões onde a instituição bancária financia moradias e distribui os cartões de auxílio. Em dezembro de 2019, por exemplo, Bolsonaro foi ao Tocantins. Guimarães estava junto. “Nós temos um presidente, agora, que respeita a família. Parece que é uma coisa que não é importante. É importante sim. A família é a base da sociedade. Um governo que é temente a Deus. O Estado é laico, mas eu sou cristão. E ponto final”, discursou o presidente da República.

A proximidade de Guimarães e Bolsonaro é tamanha que o economista que dirige a Caixa chegou a ser cotado para vice na chapa eleitoral. Agora, pode valer a máxima: o que atinge o primeiro, respinga no segundo.