Bolsonaro precisa do aval do conselho da Petrobrás para demitir presidente da estatal

RIO - Uma eventual demissão do presidente da Petrobrás, que passou a ser cogitada após as declarações recentes do presidente Jair Bolsonaro, precisaria do aval do conselho de administração da empresa. E a avaliação é que essa não seria uma tarefa fácil, dado o atual perfil do conselho, em sua maioria formado por representantes do mercado financeiro, alinhados à atual gestão da companhia.

Bolsonaro sinalizou na quinta-feira, 18, em live nas redes sociais, que não está satisfeito com o presidente da Petrobrás, após o anúncio de mais um reajuste do preço do óleo diesel, de 15,2%, o maior do ano. E repetiu a indicação na manhã desta sexta-feira, 19. "Anuncio que teremos mudança, sim, na Petrobrás. Jamais vamos interferir nessa grande empresa na sua política de preço, mas o povo não pode ser surpreendido com certos reajustes", declarou o presidente durante evento do governo em Sertânia (PE).

O encarecimento do combustível atinge diretamente os caminhoneiros, uma importante base eleitoral do presidente da República. Mas, para tirar Castello Branco do cargo, ele vai ter de enfrentar a resistência de membros do conselho de administração, alguns deles indicados pelo próprio governo.

O conselho da Petrobrás é formado por 11 membros. Desse total, sete são eleitos pelo acionista controlador, a União. Há ainda uma representante dos empregados, Rosângela Buzzanelli Torres, e outros três dos acionistas minoritários - os advogados Leonardo Antonelli e Rodrigo de Mesquita (ex-promotor de Justiça); e Marcelo Mesquita, sócio fundador da Leblon Equity.

Os conselheiros da União, embora sejam indicados pelo governo, são independentes. A maioria do quadro atual fez carreira na iniciativa privada e tem experiência de participação em conselhos de administração de grandes empresas. São eles: Omar Carneiro da Cunha Sobrinho, ex-executivo da Shell; João Cox, conselheiro da Braskem e Embraer, e ex-presidente do conselho da telefônica TIM; e Paulo César de Souza e Silva, ex-presidente da Embraer

Da cota dos militares, há ainda o presidente do colegiado, Eduardo Barcellar Leal Ferreira, e Ruy Flaks Schneider, oficial da reserva da Marinha, próximo ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque. Schneider teve o nome cotado para assumir a presidência da Eletrobrás.

Nivio Ziviani também representa a União, mas tem um perfil mais técnico. Ele é professor emérito do departamento de Ciência da Computação na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

De todo quadro, os porta-vozes dos pequenos investidores em Bolsa são defensores explícitos, assim como Castello Branco, do livre mercado de combustíveis, com os preços oscilando no Brasil conforme as movimentações da cotação do petróleo no exterior. É possível que os membros eleitos pelo governo com histórico na iniciativa privada também sigam a mesma linha de pensamento.

"Não tem motivo para trocar o presidente. Seria trocar seis por meia dúzia e em time que está ganhando não se mexe", afirmou Marcelo Mesquita, que apesar de avaliar que não pode falar em nome de todo o conselho, acrescentou que "todos gostam muito do Roberto e têm dado muito apoio ao que ele vem fazendo na empresa". Segundo ele, o colegiado vai se reunir na próxima terça e quarta-feira, mas para analisar o resultado financeiro de 2020, que será divulgado no dia 24 deste mês.

É justamente essa política de preços da estatal que revolta os caminhoneiros. Eles reclamam das sucessivas altas de preço nas bombas e, por consequência, do peso que o óleo diesel vem gerando em seus orçamentos. O diesel é uma das principais fontes de custo da categoria.