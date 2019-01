Bolsonaro sanciona lei que autoriza criação de fundos patrimoniais para cultura e educação

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro sancionou, com vetos, a lei que autoriza a administração pública a firmar parcerias e executar projetos com organizações gestoras de fundos patrimoniais. O objetivo é arrecadar, gerir e destinar doações de pessoas físicas e jurídicas privadas para programas e projetos nas áreas de educação, ciência, tecnologia, pesquisa, inovação, cultura, saúde, meio ambiente, assistência social, desporto, segurança pública, direitos humanos e demais finalidades de interesse público.

Dentre outros trechos, o capítulo que previa deduções fiscais relativas a doações para os fundos patrimoniais foi integralmente vetado pelo governo.

A nova lei é resultado da aprovação do projeto de conversão da Medida Provisória 851/2018, editada em setembro pelo presidente Michel Temer depois do incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio Janeiro.