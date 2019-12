Bolsonaro sobre o preço da carne: 'daqui a um tempo, acho que vai diminuir'

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro afirmou acreditar que o preço da carne vai diminuir "daqui a um tempo". A declaração foi dada enquanto falava com turistas na entrada do Palácio da Alvorada, neste sábado, 30.

