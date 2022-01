Bolsonaro usa lançamento de programa do Banco do Brasil para fazer acenos ao agronegócio

BRASÍLIA - O presidente Jair Bolsonaro usou o discurso de um programa de capacitação de trabalhadores rurais do Banco do Brasil para fazer um aceno ao agronegócio. Segundo ele, o Executivo "praticamente anulou as ações do MST" e tirou a força do Movimento Sem-Terra do campo. O incentivo ao armamento do produtor rural e a redução de multas ambientais também foram citados. "O homem armado jamais será escravizado", disse o presidente, repetindo uma expressão usada para incentivar a flexibilização do porte e da posse de armas no País.

Ele citou nominalmente a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o ex-ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, que saiu do governo alvo de investigação envolvendo retirada e venda ilegal de madeira. "Paramos de ter grandes problemas com a questão ambiental, em especial o Ibama, reduzindo em mais de 20% as multagens no campo."

O programa "Circuito de Negócios Agro” levará assessoria rural itinerante a 600 municípios em todas as regiões do País, com carretas adaptadas que funcionam como salas de aula para capacitação dos pequenos produtores. O objetivo é atender mais de 500 mil empresários do campo, gerando R$ 1,5 bilhão em receitas de negócios. Segundo o presidente do BB, Fausto de Andrade Ribeiro, os grandes produtores já têm acesso a diversos recursos, como assistência técnica especializada e análise da qualidade da terra, possuem tecnologia para controlar pragas e decidir quando alternar culturas. Além disso, eles já utilizam técnicas de agricultura de baixo carbono e têm acesso a drones e imagens satélites para monitorar sua produção.

“Já o pequeno agricultor não tem como dispor desse arsenal todo e se vira como pode, com práticas mais empíricas e artesanais. O Circuito de Negócios vai elevar o nível de conhecimento técnico para que os pequenos possam produzir mais e se aperfeiçoarem”, afirmou, em cerimônia de lançamento do programa, ao lado de Bolsonaro.

Ribeiro destacou que os desembolsos do crédito rural têm registrado recordes sucessivos, sendo que 60% do mercado está com o Banco do Brasil, que finalizou setembro do ano passado com uma carteira de R$ 226 bilhões.

Bolsonaro ainda afirmou que fará nos próximos dias uma viagem para começar a inauguração da Ferrovia Norte-Sul. "É a iniciativa privada levando um modal que estava esquecido no Brasil, o modal ferroviário", disse o presidente, afirmando que o governo tem trabalhado para fazer o transporte por ferrovias "ressurgir" e beneficiar os agricultores do País. O governo conta com novos leilões de ferrovias, entre eles o da Ferrovia Norte-Sul, já licitada. O Plano Nacional de Logística prevê que o modal ferroviário deve atingir pelo menos 30% de participação na matriz de transportes brasileira, podendo chegar a 47,2%, em 2035. Para isso, a expansão pode necessitar de até R$ 789 bilhões em investimentos.