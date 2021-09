Bolsonaro vai dar R$ 100 mi em subsídios para policiais financiarem casas com juros mais baixos

BRASÍLIA - O governo e a Caixa Econômica Federal anunciaram nesta segunda-feira, 13, uma nova linha para o financiamento de casas com juros mais baixos por policiais e bombeiros, base de apoio do presidente Jair Bolsonaro, que tenta a reeleição no ano que vem. Segundo o Ministério da Justiça, para este ano, o novo programa - batizado de Habite Seguro - terá R$ 100 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública.

Serão contemplados policiais federais, rodoviários federais, penais, militares e civis; bombeiros militares; agentes penitenciários; peritos e papiloscopistas integrantes dos institutos oficiais de criminalística, medicina legal e identificação; ativos, inativos da reserva remunerada, reformados e aposentados, bem como os guardas municipais. Ou seja, a linha beneficia também os aposentados dessas categorias, vistas como um dos principais grupos de apoiadores de Bolsonaro.

Enquanto o governo direciona recursos para bancar o crédito mais barato para categorias de segurança, um ano depois de seu lançamento, o programa Casa Verde e Amarela - substituto do Minha Casa Minha Vida - ainda não decolou, como mostrou reportagem do Estadão. A entrega de novas casas está abaixo da média dos últimos anos, e até agora zero moradias foram regularizadas ou alvo de reformas. A insegurança financeira que cerca o programa desperta críticas num momento em que famílias perdem renda e sofrem com despejos em plena pandemia de covid-19.

Segundo a Caixa Econômica Federal, que atuará na operação do programa habitacional, terão direito ao Habite Seguro servidores e pensionistas da segurança pública com renda mensal de até R$ 7 mil, que não tenham imóvel próprio e que queiram financiar um imóvel avaliado em até R$ 300 mil.

O banco estatal afirma que o subsídio (uma espécie de desconto bancado com recursos públicos) pode chegar a R$ 2.100 para a tarifa de contratação e até R$ 12 mil no valor de entrada do imóvel. Os valores podem ser somados aos subsídios do programa Casa Verde e Amarela. A reportagem questionou o Palácio do Planalto e Caixa sobre se essas benefícios também se estenderiam a outros profissionais, não ligados à segurança, mas não houve resposta.

Como servidores públicos, os profissionais das forças de segurança já têm direito a linhas de crédito mais vantajosas que a maior parte da população, incluindo juros mais baixos, por terem estabilidade (o que diminui o risco de serem demitidos e, portanto, deixarem de pagar o financiamento, normalmente atrelado ao pagamento da remuneração).

Como Medida Provisória (MP), a nova linha passa a entrar em vigor desde já, mas precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso Nacional, uma vez que os subsídios são pagos com recursos públicos. Se o texto não for aprovado, as regras deixam de valer ao fim deste prazo.

Nova redução de juros para o crédito imobiliário geral

Para diminuir as críticas de que estaria beneficiando um grupo específico com uma linha de financiamento com juros subsidiados bancados com recursos do Orçamento, o presidente da Caixa, Pedro Guimarães, antecipou que nesta quinta-feira anunciará a redução dos juros para financiamentos imobiliários de uma forma geral, mas não deu mais detalhes sobre a queda.

"Se a demanda for de R$ 15 bilhões, vamos emprestar R$ 15 bilhões", disse o presidente da Caixa, afirmando ainda que o banco estatal dispõe hoje de R$ 250 bilhões "prontos para emprestar". "Vamos direcionar R$ 5 bilhões para esse setor [habitação] nos próximos quatro meses."

Como tem feito sempre que tem oportunidade, Guimarães enalteceu a robustez do balanço da Caixa, que segundo ele, possibilitou a criação do programa para os policiais e bombeiros. "Por que você precisa de banco estatal se não for para ajudar o mais pobre?", indagou o executivo, abrindo a série de falas de oficiais de primeiro e segundo escalão, antes do presidente Jair Bolsonaro. "Neste governo, a Caixa ajuda os mais pobres."

O ministro da Justiça, Anderson Torres, disse que o programa contará com o reforço orçamentário de emendas parlamentares para se financiar pelos próximos nove anos - ou seja, recursos públicos. Neste ano, a nova linha contará com R$ 100 milhões do Fundo Nacional de Segurança Pública para subsidiar os financiamentos.