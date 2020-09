Bolsonaro volta a defender isenção de pedágio para motos, que pode elevar tarifa de outros veículos Em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente disse que pediu ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, que veja se é possível acabar com a cobrança de motociclistas nas novas concessões de rodovias