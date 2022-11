Bons ventos que sopram no mar

Há muitos séculos, a força gerada por meio do movimento do ar era utilizada para facilitar o processo de moagem dos grãos por meio dos moinhos de vento. Centenas de anos depois, as turbinas eólicas utilizam o mesmo princípio para gerar energia pela ação do vento sobre o equipamento.

A primeira turbina de energia eólica foi instalada no Brasil em 1992, em Fernando de Noronha. Após três décadas de consolidação das plantas eólicas em terra firme, os projetos agora se voltam para os oceanos. Com uma costa de 7.367 km e 3,5 milhões km² de espaço marítimo sob jurisdição, o potencial eólico offshore do país é grande, afirmam os especialistas. O que não significa que existem muitos desafios pela frente.

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) elaborou um mapa dos projetos de geração de energia eólica offshore que estão em processo de licenciamento. Até a última atualização do documento, havia 66 processos em tramitação, com proposta de instalação de 11.571 turbinas, totalizando uma capacidade de 169,441 GW (gigawatts). O número é expressivo, mas é importante levar em consideração que muitos projetos estão em áreas coincidentes – portanto, a capacidade real deve ser menor.

Montar estruturas de grande porte em pleno oceano – são torres que podem ultrapassar os 200 metros de altura que precisam ser instaladas em diferentes profundidades – não é algo trivial. “As turbinas requerem diferentes tipos de bases para dar estabilidade à estrutura. Os custos podem apresentar variações em consequência da distância da terra e ainda da inexistência de um sistema de transmissão offshore. Além dos gastos de instalação mais elevados, os de manutenção também são maiores”, afirma Agostinho Pascalicchio, doutor pelo Instituto de Energia e Ambiente da USP - IEE/USP, mestre pela University of Illinois (EUA) e professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Os projetos também precisam de regulamentação para atrair mais investidores. Em agosto, houve a aprovação do projeto de Lei 576/2021 no Senado. O texto, que ainda precisa passar pela Câmara, define as regras para a exploração do potencial eólico offshore. “A expectativa é que a votação ocorra no final do ano ou no início de 2023. A aprovação trará a segurança jurídica para que as empresas possam executar seus planos de investimento no Brasil”, afirma Franceli Jodas, sócia da KPMG.

Em 20 de outubro também foram editadas duas portarias pelo Ministério de Minas e Energia com o objetivo de definir regras de cessão de áreas para instalação de parques eólicos no mar. “Esperamos que até o ano que vem os primeiros projetos comecem a sair do papel. Nossa expectativa é que até 2030 tenhamos a implementação dos primeiros parques eólicos offshore no Brasil”, diz Fábio Bombana Castellini da Silva, líder do segmento de Energia e Grid da Schneider Electric para América do Sul.

No mundo

A busca por fontes de energia limpa faz com que os parques eólicos nos oceanos estejam no foco de governos em todo o planeta. De acordo com a Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA, na sigla em inglês), a capacidade instalada de energia eólica offshore no mundo cresceu mais de 10 vezes entre 2010 e 2020, passando de 3,1 GW para 34,4 GW.

Segundo Segen Stefen, coordenador do laboratório de tecnologia submarina da Coppe/UFRJ, a alta capacidade de geração das turbinas faz com que os países priorizem os projetos offshore. “Enquanto no continente a potência das turbinas é de 3 MW (megawatts) até 5 MW, as turbinas instaladas no mar têm capacidade de geração de 15 MW”, afirma.

Os novos projetos não param. Atualmente está em fase inicial de implantação um parque eólico offshore na Escócia com capacidade instalada de 3 GW. “Este padrão irá se repetir em diferentes partes do mundo, especialmente na Europa, Ásia, Estados Unidos e em breve no Brasil”, conclui Stefen.