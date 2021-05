‘Boom’ leva mais receita e empregos a municípios

Em março de 2020, a mineira Bárbara Santos, 25, viu seus rendimentos caírem a zero. Ela trabalhava na área de eventos, duramente afetada pela pandemia. Foi quase um ano de aperto financeiro, medo e incertezas até conseguir dar a volta por cima, em fevereiro deste ano. Moradora de Itabirito, a 50 km de Belo Horizonte, Bárbara foi contratada pela Ágile Minerals, empresa de um setor que vive aquecimento ímpar em tempos de coronavírus.

“Quando recebi o telefonema da empresa, fiquei feliz por essa porta ter se aberto, apesar da pandemia. Num cenário econômico totalmente difícil, eu consegui entrar em uma empresa que está crescendo”, comemora a analista de vendas.

A Ágile fabrica bombas, válvulas e outras peças para mineradoras e projeta um crescimento de 50% no faturamento deste ano, no rastro do crescimento de toda a cadeia de negócios gerada pela commodity. Para dar conta dos pedidos, a companhia contratou 200 funcionários desde o início do ano para sua nova unidade, inaugurada em janeiro em Itabirito. A empresa saiu de um terreno de mil metros quadrados para ocupar uma área de 13 mil metros quadrados. “Nossa expectativa é atingir uma receita de R$ 100 milhões em 2021”, afirmou o gerente administrativo da unidade, Amadeu Cornélio Pinto.

Itabirito faz parte do chamado quadrilátero ferrífero de Minas Gerais. Com a disparada da demanda mundial, especialmente da China, e dos preços do minério do ferro, a região que concentra as maiores jazidas do Estado vive um novo “boom” econômico. “As empresas mineradoras instaladas aqui estão em processo de expansão, Vale, Gerdau, empresas menores também, e a demanda de emprego tem surpreendido”, afirma o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Mário Marques.

No ano passado, a cidade ficou entre as 20 do País que mais criaram vagas formais (3.557), segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério da Economia. “Nossa estimativa é que 80% desses postos de trabalho tenham relação com a mineração.”

Arrecadação. O município também viu crescer a receita com a chamada CFEM, uma compensação financeira pela exploração de recursos minerais. Em 2020, essa arrecadação chegou a R$ 135 milhões, crescimento superior a 90% na comparação com 2019. No primeiro trimestre deste ano, avanço ainda maior: 671%, com R$ 58 milhões no período. A contribuição representa hoje 65% das receitas de Itabirito.

No município vizinho de Nova Lima, o movimento não tem sido diferente. O prefeito João Marcelo Dieguez Pereira disse ao Estadão que, neste primeiro trimestre de 2021, a arrecadação da CFEM já acumula crescimento de 273%, passando de R$ 13 milhões, em 2020, para R$ 48 milhões de janeiro a março deste ano. “É uma cidade com mais de 320 anos, e sua história está diretamente ligada à mineração. Estamos com uma série de empresas em fase de licenciamento. Esse bom momento do setor nos permite investir em diversificação econômica e nas obras de infraestrutura”, disse o prefeito.

Outra empresa que está se instalando em Itabirito é a LGA Mineração, que tem uma operação ativa na cidade de Congonhas que produz cerca de 1,5 milhão de toneladas de minério de ferro por ano. Um dos proprietários da empresa, Paulo Toledo, explica que a nova unidade planeja produzir mais 600 mil toneladas de minério de ferro de alto teor por ano, destinados aos produtores nacionais de aço e para exportação.

“Nos últimos dois anos, tivemos incremento de aproximadamente 140% em nossos investimentos. Também aumentamos em cerca de 15% nossa mão de obra direta e em 10%, a indireta”, diz ele. “O grande peso do momento favorável ao setor reside na demanda robusta de minério de ferro na China. Aliado a isso, as dificuldades operacionais dos grandes players mundiais fazem com que a oferta dos produtos oscilem com mais volatilidade, mantendo os patamares de preços elevados. Permanecendo esse cenário, creio que as empresas continuarão com essa espiral de desenvolvimento.”