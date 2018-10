‘Boston Globe’ tem 100 mil assinantes digitais

O jornal The Boston Globe, retratado no filme Spotlight, vencedor do Oscar no ano passado, atingiu 100 mil assinantes digitais. O número é considerado um marco para um jornal regional nos Estados Unidos.

O veículo não fez um anúncio formal da conquista. A notícia foi dada em primeira mão por um editor de arte do jornal na sua conta no Twitter, e depois confirmada por um porta-voz do veículo ao Boston Business Journal, que publicou reportagem sobre o assunto na última terça-feira.

O número foi alcançado após o previsto pelo editor Brian MacGrory que, em memorando à redação do fim do ano passado, acreditava que a meta seria cumprida no primeiro semestre de 2018. “Aumentamos o número de assinantes digitais em 26% em 2017”, escreveu o executivo no documento. “Estamos chegando a 95 mil e chegaremos a 100 mil no primeiro semestre do ano.”

Segundo a Alliance for Audited Media (AAM), The Boston Globe tinha 72,9 mil assinaturas de acesso digital em dezembro de 2016, número que subiu para 90,4 mil em junho de 2017.

Em junho de 2018 – os dados mais recentes da AAM – as assinaturas online estavam em 95.175. /AGÊNCIAS INTERNACIONAIS