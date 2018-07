Bovespa acelera no final e fecha com alta de quase 1% A Bolsa de Valores de São Paulo conseguiu encontrar força na última meia hora de pregão e terminou em alta pela segunda sessão consecutiva, depois de operar no vermelho quase toda a quarta-feira. Como na véspera, as ações da Petrobras impulsionaram o principal indicador da bolsa paulista. O Ibovespa avançou 0,96 por cento, para 62.673 pontos, após ter caído 1 por cento no pior momento do dia. O volume financeiro ficou em 6,3 bilhões de reais. Agora, a queda do indicador em 2008 está em 1,9 por cento. No final da segunda-feira, a baixa acumulada este ano era de mais de 5 por cento. Em Nova York, o índice de American Depositary Receipts brasileiros subia 1,9 por cento pouco antes do encerramento dos negócios em Wall Street. No mercado acionário norte-americana, o Dow Jones e o Nasdaq exibiam valorização de 0,4 por cento. A volatilidade tem sido marca dos negócios nas bolsas de valores de todo o mundo, com investidores temendo uma recessão nos Estados Unidos. "Como o cenário de curto prazo ainda é de volatilidade alta, recomendamos cautela nas alocações", afirmou a Prosper Corretora em relatório. No Brasil, as ações preferenciais da Petrobras, as mais negociadas da bolsa, subiram 1,88 por cento nesta sessão, para 84,92 reais. Na terça-feira, os papéis da estatal dispararam 5,5 por cento, com o aumento do preço do petróleo no exterior, e sustentaram valorização de 2 por cento do Ibovespa. DESTAQUES No Ibovespa, uma das maiores altas foi registrada pelas ações da Cosan, com valorização de 5,93 por cento, a 25,00 reais. Os papéis vêm subindo nas últimas sessões, acompanhando o aumento do preço do açúcar no mercado internacional. Os futuros do açúcar bruto em Nova York avançaram 0,08 centavo, para 11,45 centavos de dólar por libra-peso. Em dezembro, o preço estava ao redor dos 10 centavos de dólar por libra-peso. "O que tem acontecido, de maneira geral, é um rali em busca de commodities pelo receio de inflação mais acentuada. O açúcar era uma das poucas opções de commodities atrasadas", afirmou o analista Marcos Paulo Pereira, da corretora Fator. As ações da Embraer avançaram 2,46 por cento, para 20,85 reais. A fabricante divulgou que entregou 169 aviões em 2007, cumprindo a meta de ter de 165 a 170 aeronaves novas com os clientes no ano passado. A empresa também reafirmou as previsões de entregas para 2008 e 2009. A Oi, antiga Telemar, revelou nesta manhã que contratou assessoria externa para avaliar aquisições. Nos dois primeiros dias da semana, os papéis mais líquidos da companhia de telecomunicações dispararam seguindo à notícia de que teria feito oferta de compra da rival Brasil Telecom . No final do dia, as ações preferenciais da Tele Norte Leste tinham subido 0,57 por cento, enquanto as da Telemar Norte Leste registraram desvalorização de 0,27 por cento. Após o fechamento, nota no site da revista Veja afirmou que o grupo Oi fechou a compra da Brasil Telecom na noite de segunda-feira. (Reportagem de Cesar Bianconi)