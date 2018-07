Bovespa fecha acima de 63 mil pontos pela 1a vez no ano As ações do grupo Oi (antiga Telemar) sustentaram o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo nesta quinta-feira, mesmo em momentos de fraqueza em Wall Street. O Ibovespa fechou acima de 63 mil pontos pela primeira vez no ano. A sinalização do chairman do Federal Reserve, Ben Bernanke, de novos cortes do juro animou apenas pontualmente as bolsas de valores norte-americanas. "Os mercados já estavam precificando a chance de o Fed estender os cortes", afirmou Alexandre Lintz, estrategista-chefe do BNP Paribas no Brasil. O Ibovespa subiu 1,34 por cento, para 63.515 pontos. O volume negociado na bolsa era de 6,7 bilhões de reais, também o maior do ano. As ações da Tele Norte Leste dispararam 13,60 por cento, para 44,10 reais, e as da Telemar Norte Leste subiram 5,43 por cento, a 78,02 reais. Os controladores do grupo Oi informaram ter intensificado recentemente as conversas com os donos da Brasil Telecom para união das empresas. Embora afirme que nenhum contrato foi assinado até agora, a holding diz que "os valores discutidos durante estes entendimentos são meramente indicativos e dependerão, como é natural, da estrutura e da configuração do negócio se vier a se concluir". A corretora Morgan Stanley elevou a recomendação para os American Depositary Receipts (ADRs) da Tele Norte Leste de "underweight" (abaixo da média do mercado) para "overweight" (acima da média), pela expectativa de reorganização societária iminente do grupo Oi e fusão com a Brasil Telecom. "Acreditamos que antes de uma fusão ocorrer, ambas as companhias precisam fazer uma reestruturação da base acionária", opinaram analistas do Morgan em relatório. ECONOMIA DOS EUA As ações da Petrobras fecharam em queda de 0,97 por cento, cotadas a 84,10 reais. As da Vale avançaram 3,09 por cento, para 50,00 reais. Nos Estados Unidos, o índice Dow Jones subia 1,44 por cento a menos de meia hora do encerramento dos negócios. O dia foi novamente de volatilidade: as avaliações de Bernanke chegaram a impulsionar Wall Street, que arrefeceu na sequência e voltou a subir com notícia de que a Countrywide, maior instituições do setor hipotecário dos EUA, pode ser vendida para o Bank of America . Bernanke afirmou que o banco central norte-americano está pronto para agir diante do enfraquecimento da economia e que as perspectivas inflacionárias estão "razoavelmente bem ancoradas". Imediatamente, os futuros precificaram redução do juro em 0,50 ponto percentual na reunião do Fed no final do mês. (Reportagem de Daniela Machado e Cesar Bianconi)