Bovespa segue mercados internacionais e abre em forte alta

A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) abriu em forte alta nesta segunda-feira, 8, seguindo os mercados internacionais. Os investidores se mostraram mais confiantes após o presidente eleito dos EUA, Barack Obama, ter sinalizado uma ajuda às montadoras e anunciado um plano de estímulo à economia, que prevê investimento em infra-estrutura e a criação ou manutenção de 2,5 milhões de empregos. Às 11h29 (de Brasília), o Ibovespa subia 4,94%, aos 37.092 pontos. No mesmo horário, o dólar caía 0,16%, cotado a R$ 2,47. A recuperação dos preços das commodities também ajuda a compor o clima favorável e garantiu uma abertura forte para as ações da Petrobras e Vale. A notícia de que a Petrobras negocia um empréstimo de US$ 10 bilhões com a China para investimentos no pré-sal, segundo o Ministério das Minas e Energia, é vista pelos analistas como positiva para a estatal. Petrobras PN tinha alta de 5,40% e ON subia 5,58%. Vale PN subia 5,30% e ON valorizava-se 5,86%. A Vale, no entanto, enfrenta temores relacionados à redução da demanda. A empresa suspendeu as operações de duas unidades no porto de Tubarão, Espírito Santo. Em nota, a empresa diz que a decisão de reduzir a produção deve-se à contração sem precedentes da demanda global por minério de ferro e pelotas. Os futuros do petróleo operam em alta, impulsionados pelo avanço no mercado de ações europeu e por sinais de que a Arábia Saudita diminuirá o fornecimento da commodity para alguns consumidores asiáticos a partir de janeiro, segundo traders. Às 11h23 (de Brasília), o contrato do petróleo para janeiro negociado na Nymex subia US$ 2,88, ou 7,06%%, para US$ 43,69 o barril. Em Londres, o contrato do petróleo tipo Brent para janeiro avançava US$ 2,93, ou 7,37%, para US$ 42,67 o barril. As bolsas asiáticas fecharam com forte alta nesta segunda-feira, impulsionadas o bom desempenho de Wall Street na sexta-feira e os anúncios feitos sábado por Obama e por pacotes econômicos na Índia. Esse otimismo se estende á Europa, onde a bolsa de Londres subia 4,62%, a de Paris +6,23% e a de Frankfurt +5,78%.