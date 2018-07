Bovespa sobe mais de 3% após desaceleração da queda em NY A Bolsa de Valores de São Paulo operava em alta no início da tarde desta terça-feira, reagindo ao corte surpresa do juro nos Estados Unidos. Às 13h20, o Ibovespa subia 3,2 por cento, aos 55.429 pontos, devolvendo parte da forte desvalorização registrada na segunda-feira --quando os mercados globais tiveram um dia de venda generalizada de ações em meio aos temores de recessão nos EUA. O banco central norte-americano reduziu nesta manhã a taxa básica de juros em 0,75 ponto percentual, para 3,5 por cento, em uma decisão emergencial para dar suporte à economia do país, que enfrenta problemas no setor imobiliário e crise nos mercados de crédito. O Fed também reduziu a taxa de redesconto em 0,75 ponto, para 4,0 por cento. "O Fed está muito, muito, muito preocupado. Por ora ele vai pôr um piso no mercado. Os mercados podem se recuperar um pouco até perceberem o que isso significa", disse o analista John Tierney, do Deutsche Bank, em Nova York. Logo após o anúncio do Fed, o principal indicador da bolsa paulista chegou a subir 4,2 por cento, perto dos 56 mil pontos. Em seguida o Ibovespa foi perdendo fôlego, mas voltou a ganhar força com a abertura da Bolsa de Valores de Nova York. "A Bovespa deve fechar no positivo hoje depois dessa notícia, mas achei a reação tímida. O que o Fed fez hoje foi pouco usual e a bolsa poderia ter subido mais, o que mostra que o mercado está muito preocupado com a situação toda", afirmou o economista-chefe da corretora Fator, Vladimir Caramaschi. Em Wall Street, o Dow Jones caía 1,3 por cento e o Nasdaq cedia 2 por cento. As baixas, que foram bem mais intensas logo no início do dia, refletiam um ajuste comedido em relação às quedas na Ásia e na Europa na segunda-feira, quando foi feriado nos EUA. Nesta sessão, entre as ações do índice, as blue chips Petrobras e Vale avançavam 8 por cento e 4 por cento, respectivamente. O volume de negócios na bolsa era de 3,3 bilhões de reais. (Por Cesar Bianconi; Reportagem adicional de Vanessa Stelzer)