Bovespa sucumbe aos temores sobre EUA após esboçar alta A Bolsa de Valores de São Paulo perdeu o ânimo esboçado no início do pregão e fechou a segunda-feira em baixa, apesar do forte avanço das ações da Oi (antiga Telemar) e da Brasil Telecom. A fraqueza em Wall Street foi observada por investidores que ainda temem uma recessão nos Estados Unidos. O Ibovespa caiu 0,43 por cento, para 60.772 pontos. Mais cedo, o indicador chegou a subir 0,77 por cento. "Tem havido uma saída forte de investidores estrangeiros (da bolsa paulista) nos últimos dias... Os estrangeiros venderam grandes posições de índice futuro", afirmou um operador de uma corretora que prefere não ser identificado. Segundo o mesmo operador, os investidores continuam cautelosos e evitam fazer apostas diante da possibilidade de retração da economia dos EUA. Na primeira semana do ano, o Ibovespa acumulou baixa de 4,5 por cento. Apenas na sexta-feira, o indicador cedeu quase 3 por cento, após dados mostrarem aumento do desemprego nos EUA. Nesta segunda-feira, as bolsas de Nova York iniciaram os negócios em alta, mas também passaram a cair. "O relatório de sexta-feira confirmou nossa suspeita de que a economia (dos EUA) está em transição para uma recessão oficial até o final do ano", escreveu o Merrill Lynch em relatório. O volume financeiro na bolsa foi de 5,3 bilhões de reais. OI DISPARA As ações preferenciais e ordinárias da Oi tiveram valorização de 7,2 por cento e 7,4 por cento, respectivamente. A revista IstoÉ publicou na edição desta semana que a Oi teria feito oferta de compra da Brasil Telecom às vésperas do Natal. "Apesar de não possuirmos mais informações sobre o valor da oferta da Oi pela Brasil Telecom, acreditamos que a notícia pode trazer impacto positivo para as ações das duas companhias, especialmente para as ordinárias da Brasil Telecom", afirmaram em relatório os analistas Felipe Cunha e Beatriz Battelli, da corretora Brascan. As ações ON da Brasil Telecom exibiram alta de 6,8 por cento, a 53,10 reais. A assessoria de imprensa da Oi informou que não cabe à companhia comentar questões societárias, e sim aos acionistas controladores. A Brasil Telecom disse, também por meio de sua assessoria, que não falaria sobre o assunto. As ações da Petrobras recuaram 2,9 por cento, para 79,01 reais, em linha com a cotação do petróleo no mercado internacional. Os papéis da Vale cederam 1,45 por cento, a 47,51 reais. (Reportagem de Cesar Bianconi)