Bradesco compra BAC Florida Bank por US$ 500 milhões

O Bradesco anunciou nesta segunda-feira, 6, a aquisição do BAC Florida Bank, nos Estados Unidos, por cerca de US$ 500 milhões. Com a compra, o banco visa ampliar a oferta de investimentos nos EUA aos clientes de alta renda (Prime) e do Private Bank, além de outros serviços bancários, como conta corrente, cartão de crédito e financiamento imobiliário.

A transação será feita em dinheiro ao grupo nicaraguense que controla atualmente a instituição financeira fundada há mais de 45 anos. O valor pago pela instituição representa múltiplo sobre o patrimônio líquido de 2,55 vezes, conforme dados de 2018. O BAC fechou o ano de 2018 com ativos totais de US$ 2,2 bilhões e patrimônio líquido de US$ 206 milhões. O lucro líquido do ano passado somou US$ 29 milhões, com retorno sobre patrimônio de 15,3% e índice de Basileia, medida pelo capital de nível 1, de 13,2%.

Em entrevista ao Estadão/Broadcast, em abril, o presidente do Bradesco, Octávio de Lazari, já havia antecipado que o banco estava "aberto". Na ocasião, o executivo reforçou que a instituição não seria um banco de varejo fora do Brasil, o que se confirma com a aquisição.

"Com o BAC, a gente coloca um pé nos EUA com operação de fato como banco. É uma aquisição é muito complementar com oferta de produtos e serviços porque nós tínhamos uma carência para atender cliente de alta renda, sobretudo em private e gestão de recursos", disse Lazari em teleconferência com jornalistas nesta manhã. O Bradesco prevê que será possível a um cliente brasileiro de alta renda abrir e operar uma conta corrente nos Estados Unidos com o celular no Brasil.

Próximos passos

Segundo o Bradesco, a conclusão da operação, que poderá ocorrer em uma ou mais etapas subsequentes, está sujeita à aprovação dos órgãos reguladores competentes brasileiros e norte-americanos e ao cumprimento de formalidades legais.

Após a aprovação das autoridades - que é esperada para ocorrer em prazo de seis a oito meses -, o Bradesco planeja manter normalmente as operações atuais do BAC Florida. Com a compra, o banco prevê usar essa instituição norte-americana como plataforma para gestão de recursos a clientes de alta renda do Brasil e outros países da América Latina.

Sobre o BAC Florida

O BAC Florida oferece serviços financeiros com destaque para pessoas físicas de alta renda de não residentes - ele é líder no segmento de crédito imobiliário na Flórida para clientes de alta renda. Da carteira de clientes, 22% são brasileiros não-residentes.

Além das hipotecas para alta renda, o BAC tem atuação em private banking e gestão de recursos, corporate e banco digital. Como banco digital, o BAC tem alcance nacional nos EUA e, apesar de ter foco na Flórida, já atende clientes em 49 Estados dos EUA.