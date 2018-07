Bradesco compra Mediservice por R$ 84,9 milhões O banco Bradesco anunciou hoje, por meio de comunicado ao mercado, a compra do controle societário da Mediservice Administradora de Planos de Saúde, por R$ 84,9 milhões. A Mediservice, que atua no País há mais de 20 anos, possui mais de 300 mil usuários em todo o Brasil e conta com uma rede de aproximadamente 30 mil credenciados, entre médicos, dentistas, laboratórios, centros de diagnósticos, clínicas, hospitais e serviços de emergência. O Bradesco acredita que a aquisição possibilitará ganhos de escala ao grupo e a consolidação de sua posição de líder no mercado de saúde suplementar. Conforme o comunicado, "a aquisição representa um importante passo estratégico para o Grupo Bradesco de Seguros e Previdência e permite a expansão da sua base de clientes num segmento de grande concorrência, além de complementar seu posicionamento no mercado de operadoras de planos coletivos de assistência à saúde".