Bradesco lança cartão de crédito com plástico reciclável O banco Bradesco acaba de lançar o primeiro cartão de crédito produzido em plástico reciclado do mercado brasileiro. A matéria-prima é proveniente de garrafas pet descartáveis. Com bandeira Visa, este cartão integra o conjunto de produtos financeiros sustentáveis do Bradesco e tem o objetivo de apoiar os esforços de preservação da floresta amazônica. Parte da receita resultante da venda desses cartões será revertida para financiar as atividades da Fundação Amazonas Sustentável, uma parceria do governo amazonense com o Bradesco. A Fundação, presidida pelo ex-ministro Luiz Fernando Furlan, é responsável pela gestão do programa Bolsa Floresta, que prevê o pagamento de R$ 600 por ano para as famílias que vivem nas unidades de conservação, áreas onde as comunidades têm o compromisso de atuar na preservação das florestas. Atualmente, são 4 mil famílias beneficiadas, mas o objetivo é chegar a 10 mil famílias até o final do ano. Além deste cartão com apelo amazônico, o Bradesco mantém outro produto semelhante em parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica, cuja receita apóia o reflorestamento desse sistema. Títulos de capitalização e o ecofinanciamento são dois outros exemplos de produtos financeiros administrados pelo Bradesco voltados para o apoio da preservação das florestas brasileiras. No caso do ecofinanciamento, cada veículo financiado representa o plantio de mudas de árvores, ajudando a neutralizar as emissões.