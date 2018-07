Bradesco negocia compra da maior corretora do país O Bradesco anunciou nesta sexta-feira que está em negociações com os controladores da Ágora Corretora de Títulos e Valores Mobiliários, maior corretora do país, para adquirir seu controle acionário. Sem dar mais detalhes sobre as negociações, o Bradesco afirmou em comunicado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que "assim, em se concretizando a operação, os órgãos reguladores e o mercado serão imediatamente comunicados". (Reportagem de Eduardo Simões)