Bradesco propõe pagamento de R$ 8 bi em dividendos extraordinários

A diretoria do Bradesco propôs ao Conselho de Administração, que se reunirá no próximo dia 17, o pagamento de R$ 8 bilhões em dividendos extraordinários, sendo R$ 0,948654134 por ação ordinária (com direito a voto) e R$ 1,043519547 por ação preferencial.

Caso aprovada a proposta, terão direito aos dividendos os acionistas na base da empresa em 17 de outubro e o pagamento será feito no dia 23.

Conforme fato relevante divulgado nesta segunda-feira, 7, o montante a ser pago corresponde a, aproximadamente, 65 vezes o valor dos juros sobre o capital próprio mensalmente pagos.

No começo da tarde, as ações de PN do banco o avançavam 1,32%, enquanto as ON ganhavam 1,10% e figuravam entre as maiores altas da Bolsa de São Paulo.

Os dividendos são parte do lucro das empresas distribuído periodicamente aos acionistas. Geralmente, empresas que são boas pagadoras estão em estágio de crescimento avançado, não necessitando de tantos investimentos para financiar sua expansão.