Bradesco Saúde reforça importância da prevenção

A pandemia de covid-19 reforçou a importância dos cuidados com a saúde, principalmente quando falamos de estratégias que previnam doenças. Uma jornada centrada na prevenção, que passa por atenção primária adequada e resulta na detecção precoce com prognóstico favorável. Atenta a esta nova realidade, a Bradesco Saúde destaca a importância do cuidado e da prevenção, principalmente no que tange à Atenção Primária à Saúde (APS).

"São mais de 35 anos de trabalho com foco no cuidado total que o beneficiário merece e na assistência de excelência. Estamos sempre atentos para proporcionar uma experiência ainda melhor e mais completa aos nossos segurados", comenta Manoel Peres, diretor-presidente do Grupo Bradesco Saúde.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), um atendimento com foco na atenção primária é capaz de resolver cerca de 80% das demandas por cuidados de saúde, reduzindo em 17% as internações e em 29% a procura por serviços de emergência.

Ao mesmo tempo em que ampliou as opções de planos para que atendam a diferentes perfis de segurados, a Bradesco Saúde reforçou iniciativas como o Juntos Pela Saúde. Com foco em qualidade de vida e bem-estar físico e emocional, o programa oferece campanhas de vacinação nas empresas, de gestação saudável, check-up executivo, entre outros.

Além disso, por meio da rede de clínicas Meu Doutor Novamed, que chegou a 28 unidades este ano, é promovido o cuidado integral do paciente, coordenado por um médico da família – que conta ainda com equipe multidisciplinar.

O reforço do pilar atenção primária vem dando resultado, de acordo com o diretor- -gerente da Bradesco Saúde, Flavio Bitter. “A pandemia marca uma evolução nos modelos de cuidado tradicionais e provocou a intensificação da adesão dos nossos beneficiários às iniciativas digitais da Bradesco Saúde. Diante das mudanças no setor de Saúde Suplementar, buscamos soluções integradas, flexíveis e responsivas às necessidades da sociedade”.