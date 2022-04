Bradesco Seguro Auto conta com ampla rede referenciada de oficinas

Com a sexta maior frota de veículos do mundo, o Brasil possui em circulação aproximadamente 60 milhões de automóveis - parte deles com mais de cinco anos de uso. Diante desses números, ter um seguro e pensar sobre manutenção e cuidados é fundamental. Atenta a esse cenário, a Bradesco Seguros oferece ampla gama de serviços a motoristas, corretores e fornecedores.

Com uma rede referenciada com mais de 1,5 mil oficinas espalhadas por mais de 500 cidades do País, a Bradesco Seguros conta com fornecedores especializados. Ao utilizar essa rede de parceiros da seguradora, o consumidor tem uma série de vantagens, entre elas tempo menor para reparação e agilidade na execução dos serviços (veja quadro).

"Acompanhamos, com carinho e cuidado, todo o caminho que o cliente percorre na seguradora, desde o primeiro contato. A Bradesco Seguros garante a comodidade dos consumidores, por meio de um processo de atendimento ágil, inovador e humanizado, preservando a qualidade e o relacionamento com os nossos prestadores de serviços", afirma Rodrigo Herzog, superintendente-executivo de Sinistros da Bradesco Seguros.

A pandemia da covid-19 mudou o comportamento de muitas pessoas, que passaram a usar mais os carros para viajar. Ainda, o País viu uma queda nas vendas de veículos novos, motivada também pela falta de componentes eletrônicos no cenário internacional. Tudo isso fez a procura por serviços de manutenção crescer no Brasil.

Focada nessa demanda do mercado e com o objetivo de ampliar o acesso à proteção da população, a Bradesco Seguros vem lançando novos produtos, como o Auto Light Rede Referenciada, que é mais flexível e tem custo mais acessível. A companhia também vem investindo em tecnologia, como inteligência artificial, na análise de sinistros.

Ao usar esse recurso, é possível saber em poucos minutos, e com mais precisão, qual a extensão dos danos a um veículo e que serviços precisam ser realizados, como reparos na lataria ou pintura, por exemplo. Com isso, as oficinas aumentam a produtividade, e o consumidor recebe mais rapidamente o seu veículo de volta. "O seguro de auto vem experimentando consideráveis alterações e flexibilizações que permitem às seguradoras diferenciar seus produtos, oferecendo cada vez mais opções e personalização", afirma Eduardo Menezes, superintendente-executivo de Produto Auto.