Bradesco Seguros fortalece atenção e cuidado a funcionários

O propósito do Grupo Bradesco Seguros é cuidar de todos os clientes que se utilizam dos produtos e serviços para proteger seu patrimônio, sua vida, sua saúde e seu futuro. Como a natureza da seguradora é ajudar as pessoas a cuidarem do que é importante, faz todo sentido que essa atenção também se volte para o público interno. É essa a ideia que sustenta há anos iniciativas do Grupo para promover um ambiente de trabalho saudável. Na pandemia, os programas foram adaptados para o ambiente virtual, mas mantiveram a essência da proposta: garantir o bem-estar da equipe e seu desenvolvimento pessoal e profissional.

O reconhecimento veio com mais uma premiação no ranking Great Place to Work (GPTW) como uma das Melhores Empresas para Trabalhar. É o quinto ano consecutivo que o Grupo Bradesco Seguros figura entre os primeiros colocados no ranking, além de ter subido uma posição em relação a 2020.

A migração dos trabalhadores para o home office foi um desafio extra. “Em meio ao distanciamento, e em todo o processo de adaptação à pandemia, apoiamos e oferecemos todo o suporte para os profissionais por meio das ações online. Em momentos como este, sabemos que o mais importante é cuidar das pessoas”, explica Valdirene Soares, diretora de Recursos Humanos da Bradesco Seguros. O cuidado com os cerca de 7 mil colaboradores foca em três pilares: Bem-Estar, Carreira e Transformação Digital.

As atividades das clínicas Meu Doutor Novamed foram adaptadas para o home office e passaram a oferecer atenção primária personalizada e resolutiva de forma online.

A saúde emocional dos trabalhadores, que foi um dos principais desafios desta pandemia, já era uma preocupação no Grupo. Além do programa Você em Foco, que promove discussões sobre autoconhecimento, saúde e bem-estar, e o LIG Viva Bem, de atendimento psicológico e aconselhamento, o Grupo passou a oferecer o Treinamento de Mindfulness, técnica que traz benefícios para a saúde física e mental. A decisão de realizar de forma online eventos tradicionais como Festa Junina e de Final de Ano, valorizados pelos colaboradores, também foi importante para manter o clima positivo.

O compromisso com o desenvolvimento profissional das equipes e a inserção no meio digital também é relevante dentro da rede de cuidados. Desde o começo da pandemia até julho deste ano, os treinamentos online registraram 455 mil participações.

Para um grupo marcado pela intergeracionalidade dos profissionais, que trocam experiências que enriquecem o ambiente, assegurar que todos estejam atualizados nas novas tendências digitais é essencial. No programa Você Transforma, o intuito é estimular as novas ideias, a conexão entre áreas, o trabalho colaborativo e a transformação digital. Já o Programa EI – Eficiência e Inovação é aberto a quem deseja compartilhar suas ideias para aperfeiçoamento de processos, criação de produtos, redução de custos e melhorias na experiência do cliente.

Nossa missão é cuidar bem de quem ajuda a construir a nossa história Ivan Luiz Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros

Na visão do Grupo Bradesco Seguros, são as iniciativas voltadas para o bem-estar e o desenvolvimento dos colaboradores que asseguram um ambiente de alto engajamento e desempenho com reflexos na qualidade dos produtos e no atendimento aos segurados. “É uma via de mão dupla: cuidamos dos nossos colaboradores, que nos ajudam a cuidar dos milhões de segurados que consomem nossos produtos e serviços”, afirma Ivan Luiz Gontijo, presidente do Grupo Bradesco Seguros. “É nossa missão como seguradora, e não medimos esforços para atingir o propósito da marca: cuidar bem de quem ajuda a construir a nossa história”, diz.