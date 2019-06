Brasduto pode tirar R$ 39 bi de saúde e educação

BRASÍLIA - A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira, 26, texto-base de projeto do setor elétrico que corta pela metade uma das fontes de recursos do Fundo Social do Pré-Sal, destinado a investimentos em saúde e educação.

O texto, que já foi aprovado pelo Senado, destina os recursos advindos da comercialização do petróleo do pré-sal, que iriam integralmente para essas áreas, para um fundo para expansão de gasodutos (20%) e para o fundo de participação de Estados e Municípios (30%).

Com o Brasduto, a perda para saúde e educação é estimada em R$ 16 bilhões nos próximos 10 anos, segundo técnicos da Câmara. Nas contas do governo, porém, a perda é maior: R$ 39 bilhões.

Os deputados analisavam na noite de quarta-feira destaques (sugestões de mudanças) que podem suprimir da proposta o trecho que cria o Brasduto e o que permite um perdão a uma dívida bilionária da Cemig. Se o texto for mantido, ele segue para sanção presidencial. Se for alterado, volta para o Senado.

Segundo o Estadão/Broadcast apurou, o governo defendia a aprovação dos destaques - para que os trechos referentes ao Brasduto e à emenda da Cemig fossem retirados do texto final. Nas últimas semanas, porém, o Ministério de Minas e Energia chegou a defender que a Casa aprovasse o texto da forma como foi enviado pelo Senado – caberia ao presidente Jair Bolsonaro vetar esses dispositivos. A avaliação da Casa Civil, porém, era isso deixaria o presidente numa situação difícil, já que todo veto gera desgaste com o Parlamento. Além disso, os vetos poderiam ser derrubados em sessão do Congresso.

O projeto inicialmente tratava de multas indenizatórias a usuários de energia prejudicados por distribuidoras, mas foi utilizado como veículo para resolver o problema do risco hidrológico, ainda durante o governo do ex-presidente Michel Temer. Na época, senadores incluíram emendas favoráveis a empresas que atuam no setor de gás e à Cemig.

Brasduto. O Brasduto será um "subsídio para expansão do sistema de gasodutos de transporte de gás natural e instalações de regaseificação complementares para atendimento de capitais e instalações do Distrito Federal" ainda não supridas, de acordo com o texto. O fundo será gerido pela Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANP) e vinculado ao Ministério de Minas e Energia. Os gasodutos escolhidos seriam aqueles com "maior viabilidade econômica, incremento da produção e redução de desigualdades regionais". A proposta vai contra o Novo Mercado de Gás, lançado pelo governo na última segunda-feira. Ao contrário do que o governo pretende ao abrir o mercado de gás para a competição, o Brasduto crian subsídios para investimentos privados e privilegia empresas que já estão no setor.

Risco hidrológico

O risco hidrológico (GSF, na sigla em inglês) é a origem de uma guerra judicial que já gerou uma inadimplência de R$ 7 bilhões e ameaça a liquidação de valores da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE).

Pelo texto-base do projeto de lei, os geradores que aceitarem retirar suas ações judiciais terão direito à extensão do prazo de concessão de suas usinas. Além disso, serão retirados do risco hidrológico fatores que impactam seu cálculo, como importação de energia, geração termelétrica fora da ordem de mérito, atrasos de linhas de transmissão e antecipação de garantia física de usinas estruturantes (Belo Monte, Jirau e Santo Antônio). A lei teria efeito retroativo a 1º de janeiro de 2013.

Cemig. O trecho relativo à Cemig permite que a empresa seja ressarcida de forma retroativa pelo risco hidrológico das usinas de Miranda, São Simão e Jaguara, leiloadas pelo governo federal depois que a empresa não aceitou renovar as concessões nos termos da antiga Medida Provisória 579/2012, com redução de receitas. Se a emenda for aprovada, vai gerar uma nova despesa bilionária para o governo, estimada em algo entre R$ 4 bilhões e R$ 5 bilhões. A empresa, no entanto, diz que o valor é muito menor - embora não tenha informado o valor dessa dívida.

Estados. A divisão de recursos do Fundo Social do Pré-Sal com Estados é parte da proposta da União para o Novo Mercado de Gás, anunciado na última segunda-feira. A ideia é transferir por ano de R$ 5 bilhões a R$ 6 bilhões ao conjunto dos Estados que privatizarem suas empresas de distribuição de gás e adotarem medidas para abrir o mercado, apurou o Estadão/Broadcast. A transferência desses recursos, provenientes da exploração de petróleo, é a principal aposta do governo para incentivar os governadores a aderir ao programa e promover um “choque” de energia barata, abrindo o caminho para a reindustrialização do País.

A divisão dos recursos, no entanto, será feita com base em indicadores relativos a melhorias na regulação estadual de gás. O governo pretende criar um ranking, e os Estados com melhores desempenhos receberão mais recursos. Entre os critérios para a formação do ranking estão a modernização da regulação, fortalecimento das agências reguladoras estaduais e privatização da distribuidora estadual de gás canalizado.