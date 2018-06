Brasil assina acordo de exportação de soja para a Espanha

A assinatura de acordo para executar um projeto-piloto entre os portos de Açu, no Rio de Janeiro, e de Las Palmas, nas Ilhas Canárias, foi assinado na quinta-feira, 8, durante a feira de agronegócio Expodireto Cotrijal, em Não-Me-Toque (RS), com a participação do diretor do Departamento de Promoção Internacional do Agronegócio, Evaldo da Silva Júnior, do Ministério da Agricultura. As ilhas Canárias são um arquipélago espanhol no Oceano Atlântico, porta de entrada para a União Europeia e África.

Está previsto que pelo corredor marítimo sejam transportados soja e outros grãos brasileiros para a Europa e países da África, com volume de até 6 milhões de toneladas por ano. Numa primeira experiência serão transportadas 25 mil toneladas de grãos para Marrocos.

O Porto de Las Palmas opera linhas marítimas para mais de 30 países africanos, está preparado para atracação de navios de grande porte e capacitado para armazenamento de grãos, frutas, carnes e máquinas e redistribuí-los para diferentes destinos, em embarcações menores.

O diretor Silva Júnior informou em comunicado que a oportunidade é especialmente interessante porque possibilita distribuir produtos brasileiros com agilidade e custo competitivo tanto para a África - uma fronteira ainda a ser melhor explorada - quanto para a União Europeia, que é atualmente o segundo maior mercado importador do Brasil.