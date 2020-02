Brasil começa o ano com rombo de US$ 11,8 bi nas contas externas

BRASÍLIA - Após o déficit de US$ 50,762 bilhões em 2019, o Brasil registrou em janeiro de 2020 um rombo de US$ 11,879 bilhões na conta de transações correntes, informou nesta sexta-feira, 21, o Banco Central. A instituição projetava para o mês passado déficit de US$ 8,7 bilhões na conta corrente.

O resultado é o pior para o mês desde 2015 e ficou dentro do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que tinha intervalo de déficit de US$ 14,196 bilhões a déficit de US$ 9 bilhões (mediana negativa de US$ 11 bilhões).

O resultado das transações correntes, um dos principais dados sobre o setor externo do País, é formado pela balança comercial (comércio de produtos entre o Brasil e outros países), pelos serviços (adquiridos por brasileiros no exterior) e pelas rendas (remessas de juros, lucros e dividendos do Brasil para o exterior).

A balança comercial registrou saldo negativo de US$ 2,563 bilhões em janeiro, enquanto a conta de serviços ficou negativa em US$ 2,659 bilhões.

A estimativa do BC, conforme o último Relatório Trimestral de Inflação (RTI), é de déficit em conta corrente de US$ 57,7 bilhões em 2020. Nos 12 meses até janeiro, o saldo das transações correntes está negativo em US$ 52,285 bilhões, o que representa 2,85% do Produto Interno Bruto (PIB).

Investimento estrangeiro

O investimento estrangeiro em ações brasileiras ficou negativo em US$ 1,902 bilhão em janeiro. Em igual mês do ano passado, o resultado havia sido positivo em US$ 2,806 bilhões.

Pelos cálculos do BC, o saldo das operações de investidores estrangeiros no mercado de ações em 2020 será positivo em US$ 5 bilhões, considerando ações negociadas em Bolsas brasileiras e no exterior e os fundos.

O investimento em fundos de investimentos no Brasil ficou positivo em US$ 353 milhões em janeiro. No mesmo mês do ano passado, ele havia sido positivo em US$ 695 milhões.

O saldo de investimento estrangeiro em títulos de renda fixa negociados no País foi positivo em US$ 5,562 bilhões no mês passado, ficando acima dos US$ 3,060 bilhões registrados em janeiro do ano passado.

Para 2020, a estimativa do BC é de saldo zero nas operações com renda fixa.

Viagens internacionais

A conta de viagens internacionais voltou a registrar déficit em janeiro: a diferença entre o que os brasileiros gastaram lá fora e o que os estrangeiros desembolsaram no Brasil foi negativa em US$ 857 milhões. Em igual mês de 2018, o déficit nessa conta foi de US$ 986 milhões.

O desempenho da conta de viagens internacionais foi determinado por despesas de brasileiros no exterior, que somaram US$ 1,438 bilhão em janeiro enquanto o gasto dos estrangeiros em passeio pelo Brasil ficou em US$ 582 milhões. Para 2020, o BC estima um déficit de US$ 13,5 bilhões nesta conta.

Remessa de lucros e dividendos

A remessa de lucros e dividendos de companhias instaladas no Brasil para suas matrizes foi de US$ 2,785 bilhões no mês passado. A saída líquida representa um volume ligeiramente superior aos US$ 2,675 bilhões que foram enviados em igual mês do ano passado, já descontados os ingressos.

A expectativa do BC é de que a remessa de lucros e dividendos de 2020 some US$ 34 bilhões