Brasil e China fecham acordos que incluem venda de melão brasileiro em troca de pera chinesa

BRASÍLIA - Os governos do Brasil e da China assinaram nesta quarta-feira, 13, nove atos para trabalhos conjuntos sobre investimentos, transporte, saúde, segurança, comunicações e agronegócio. Os documentos foram firmados após reunião bilateral do presidente chinês, Xi Jinping, e de Jair Bolsonaro, que participam nesta quarta e quinta-feira, 14, da programação da 11ª Cúpula dos Brics.

Participam ainda das reuniões do Brics o presidente da Rússia, Vladimir Putin, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, e o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa.

Juntos, os países do Brics representam cerca de 42% da população, 23% do PIB, 30% do território e 18% do comércio mundial. A primeira reunião de cúpula foi em 2009, em Ecaterimburgo, na Rússia. Em 2011, os países deram significado ao “S” da sigla em inglês, incluindo a África do Sul ao grupo.

Os líderes dos países emergentes desembarcam no Brasil horas após representantes de Juan Guaidó, reconhecido como presidente da Venezuela pelo Brasil, entrarem pela primeira vez acesso na embaixada do país em Brasília. A convulsão social na América do Sul, no entanto, deve se tratada apenas em encontros bilaterais, pois a discordância entre o Brasil e os demais países do Brics sobre as crises vizinhas devem impedir um posicionamento comum durante a reunião da cúpula dos países emergentes.

Abaixo, resumo de explicações do Itamaraty sobre documentos assinados por Brasil e China:

Tratado sobre transferência de pessoas condenadas

Permitirá a transferência de pessoa condenada para o território da outra parte. Caso sejam cumpridos certos requisitos, um brasileiro condenados na China poderá cumprir a pena determinada pelo Judiciário chinês no Brasil e vice-versa.

Memorando de entendimento para cooperação no setor de serviços

Os governos de Brasil e China irão facilitar e promover a cooperação, o diálogo e o comércio relativos a serviços de diversas áreas, explica o Itamaraty.

Memorando de entendimento de cooperação entre autoridades de transportes

O documento fornecerá "moldura institucional que permitirá a cooperação sino-brasileira na área de transporte", segundo o Itamaraty. O memorando prevê compartilhamento e trocas de boas práticas para desenvolvimento do setor.

Memorando de entendimento sobre o fortalecimento da cooperação em assintos relacionados a investimentos

O ato estabelece uma plataforma para o intercâmbio de informações e a cooperação, com vista à promoção de ações conjuntas com o objetivo de fomentar o desenvolvimento de atividades que ampliem os investimentos e contribuam para o desenvolvimento econômico e a criação de empregos.

Plano de ação na área da agricultura (2019-2023)

O documento tem por objetivo aprofundar a colaboração pragmática no contexto da Subcomissão de Agricultura da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (COSBAN) e com base no Plano Estratégico de Fortalecimento da Colaboração Agrícola entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil e o Ministério da Agricultura da China, nas áreas de políticas agrícolas; inovação científica e tecnológica; investimento agrícola; comércio agrícola; entre outras.

Protocolo sanitário para exportação de pera da China ao Brasil e protocolo de exportalão de melão do Brasil à China

Os dois protocolos são os primeiros assinados entre os países para exportação de frutas. Os documentos estabelece requisitos para permitir a venda do produto ao país parceiro. "O objetivo da negociação de protocolos sanitários entre os países é evitar o ingresso de pestes ou pragas endêmicas do país exportador no país importador", afirma o Itamaraty. A China é a maior consumidora mundial de melão: em 2018, foram consumidas 15.648.000 toneladas. A China importou no ano passado total de aproximadamente US$ 7 bilhões em frutas frescas.

Memorando de entendimento sobre medicina tradicional, complementar e integrada

Pretende estabelecer cooperação interinstitucional ampla entre o Brasil e a China no campo de saúde.

Memorando de cooperação sobre intercâmbio cultural e audiovisual

Tem por objetivo promover o intercâmbio cultural e audiovisual (cinema e televisão) entre o Brasil e a China. Está previsto o intercâmbio de filmes e programas televisivos e a promoção de festivais de cinema brasileiro na China e festivais de cinema chinês no Brasil para divulgação recíproca de filmes. Pretende-se, ainda, iniciar conversas sobre a eventual possibilidade de estabelecimento de um canal de televisão por assinatura dedicado exclusivamente a programas e filmes sino-brasileiros.