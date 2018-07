Brasil é eleito 'País do Ano' por agência dos EUA O Brasil foi escolhido o "País do Ano" pela Agência para o Comércio e o Desenvolvimento dos Estados Unidos (USTDA, na sigla em inglês). O prêmio foi entregue hoje pelo diretor da USTDA, Larry Walther, ao ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Miguel Jorge, que representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo Walther, a escolha do País considera três aspectos: o desenvolvimento de projetos em parceria com a agência, o grau de liberalização do mercado para receber investimentos externos e quão bem as empresas norte-americanas são aceitas no Brasil. O prêmio existe desde 2001 e já foi entregue a países como Colômbia, México, Vietnã e Afeganistão. A USTDA concede financiamentos para estudos de viabilidade ou projetos de investimento em países em desenvolvimento ou de renda média que possam abrir mercado para as exportações norte-americanas. Segundo o órgão, desde 1981, quando foi criado, já realizou investimentos em 91 projetos brasileiros que representaram US$ 263 milhões em vendas dos Estados Unidos para o Brasil. A USTDA investiu R$ 21 milhões nestes projetos, principalmente de infra-estrutura. Walther anunciou que a agência terá um escritório no Brasil, o primeiro em toda a América Latina. Segundo o ministro Miguel Jorge, entre os investimentos que receberam recursos da USTDA estão projetos incluídos no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).