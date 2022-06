Brasil vai receber centro tecnológico aeronáutico, com unidade para montagem de aviões

A fabricante de aviões gaúcha Aeromot assinou na quarta-feira, 29, um protocolo de intenções com o governo do Rio Grande do Sul para viabilizar um novo centro tecnológico aeronáutico, com unidade para montagem de aeronaves.

Com um investimento total estimado em R$ 300 milhões, a unidade, que será instalada na cidade de Guaíba, deve gerar cerca de 1,3 mil empregos segundo a empresa, sendo 500 postos diretos e 800 indiretos. O centro aeronáutico, já na primeira fase, terá investimento de cerca de R$ 80 milhões. As obras devem começar em 2023, após licenciamentos ambientais e aprovações nos órgãos reguladores de aviação civil.

Leia Também Lufthansa vai reativar Airbus A380; modelo é um dos maiores do mundo

O projeto também inclui fabricação de componentes e peças e deverá ser um ambiente propício para o desenvolvimento de programas de offset (contrapartidas tecnológicas e comerciais), transferência de tecnologia e pesquisa.

O protocolo de intenções assinado estabelece, como contrapartida do Estado, o apoio em processos com órgãos estaduais e relativos a programas de fomento e incentivos.

A Aeromot se destaca pelo fornecimento de aeronaves e sistemas multimissão para o mercado aeronáutico militar e de segurança pública, além de atuar no setor privado. A empresa também é representante no Brasil da empresa austro-canadense Diamond Aircraft.