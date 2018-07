Brasil fecha 2007 com superávit primário de 3,98% do PIB O setor público consolidado brasileiro registrou déficit primário de 11,78 bilhões de reais em dezembro, acima do déficit de 6,453 bilhões de reais em igual mês de 2006, informou o Banco Central nesta quarta-feira. No ano, o superávit primário somou 101,606 bilhões de reais, frente à meta de 95,9 bilhões de reais para o período. O superávit do ano passado foi equivalente a 3,98 por cento do PIB. O BC informou ainda que a dívida líquida total do setor público caiu para 42,8 por cento do PIB no final de 2007, ante 44,7 por cento em dezembro de 2006. (Reportagem de Isabel Versiani; Edição de Daniela Machado)