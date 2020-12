Brasil fica em 25º lugar em ranking global de desempenho do PIB com 51 países

RIO - O Brasil ficou em 25.º lugar em um ranking de 51 países medidos pelo desempenho dos seus Produtos Internos Brutos (PIBs) no terceiro trimestre, segundo a agência de classificação de risco Austin Rating. Nesta quinta-feira, 3, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou que o PIB do País cresceu 7,7% no trimestre de julho a setembro na comparação com o trimestre anterior.

Com o resultado, o Brasil está na 25ª posição na lista, logo atrás de Polônia (+7,9%), Filipinas (+8,0%), Israel (+8,4%), Alemanha e Ucrânia (ambas com crescimento de 8,5%). Os Estados Unidos aparecem duas posições atrás do Brasil, no 27º lugar, com uma alta de 7,4% no PIB do trimestre. Na América do Sul a Colômbia aparece em melhor colocação, no 19º lugar, com crescimento de 8,7% do PIB do terceiro trimestre.

Os três primeiros lugares do levantamento são ocupados por Tunísia (19,8%), França (18,7%) e Malásia (18,2%). Em seguida vêm Espanha (+16,7%) e Itália (+15,9%) fortemente atingidas pela covid-19 no início do ano e depois por uma segunda onda da doença. Já a lanterna do ranking vem ocupada por Arábia Saudita (1,2%) e Coreia do Sul (2,1%).

A China aparece no 48º lugar no ranking, com um crescimento de apenas 2,7% no trimestre. Esse resultado, entretanto, decorre do fato de que o gigante asiático é o único país do mundo onde a crise começou antes - epicentro da pandemia, a China registrou o tombo na economia no primeiro trimestre, enquanto o segundo já foi de recuperação.

O crescimento da economia brasileira ficou abaixo da média geral do ranking, de alta de 8,4%, mas bem acima da média dos BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul), de crescimento de 5,2%. Na Zona do Euro, a média foi de crescimento de 3,0%.