Brasil fica em 9º lugar em crescimento do PIB em ranking com 32 países

RIO - O crescimento de 1% no Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro no primeiro trimestre, divulgado nesta sexta-feira, 2, fez o País figurar na 9.ª posição em um ranking de 32 países, compilado pela agência de classificação de risco Austin Rating.

O Brasil ficou à frente de países como Reino Unido (0,8% de alta); Coreia do Sul (0,8%); Suíça (0,5%); Alemanha (0,2%); França (-0,1%); Japão (-0,3%); e Estados Unidos (-1,4%).

Além desses últimos países, também integram a lista de dez países com resultados negativos a Itália (-0,2%), Israel (-0,4%), Suécia (-0,4%), Chile (-0,8%) e Noruega (-0,9%).

A liderança do ranking foi ocupada pelo Peru, que cresceu 2% no primeiro trimestre. Em seguida vêm Filipinas (1,9%); Canadá (1,6%); Taiwan (1,6%); China (1,3%); Turquia (1,2%); Tailândia (1,2%); e México (1,0%, mesmo patamar do Brasil, mas com crescimento maior em relação ao primeiro trimestre do ano passado).

Com o recuo de 1,4%, os Estados Unidos ficaram apenas em 28.º lugar nessa lista.