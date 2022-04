Brasil recebe cargas de fertilizantes da Rússia, mas risco de escassez se mantém

Em dois meses de guerra entre Rússia e Ucrânia, o Brasil continuou recebendo adubos russos. As remessas, porém, foram em menor volume e os prazos de entrega alongados. Trata-se de carga adquirida antes do conflito e que, em sua grande parte, já estava em trânsito no início da invasão, de acordo com analistas de mercado.

Em março, 685,8 mil toneladas de adubos russos chegaram ao Brasil, conforme dados do Comextat (serviço de estatísticas de comércio exterior do Brasil) da Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério da Economia, 13,5% mais que o reportado no mesmo mês do ano passado.

Os números de abril ainda não estão disponíveis, mas estimativas de mercado sinalizam para a entrada de 550 mil toneladas de fertilizantes russos no País. No primeiro trimestre do ano, o Brasil recebeu 1,788 milhão de toneladas de fertilizantes russos, de um total importado de 7,944 milhões de toneladas.

Cerca de 500 mil toneladas de fertilizantes da Rússia estavam a caminho do Brasil até a última segunda-feira, 25, segundo dados preliminares de embarques compilados pela consultoria StoneX. Desse montante, o maior volume é de cloreto de potássio (KCl), seguido por fosfato monoamônico e, em menor quantidade, de ureia.

Em 14 de março, o volume de cargas russas em trânsito ao País era de 860 mil toneladas, o que mostra que cerca de 360 mil toneladas desembarcaram no Brasil neste período, sinaliza o diretor de Fertilizantes da StoneX, Marcelo Mello. "A maior parte dos embarques efetuados após o início da guerra já estava programada para exportação antes da invasão", diz.

O fornecimento, contudo, não seguiu normalmente ao longo do período. Mello pontua que logo após a eclosão da guerra, no início de março, houve um primeiro sobressalto no fluxo de exportações russas.

"Assim que começou a guerra, o fluxo de novos embarques foi praticamente a zero. Mas as sanções deixaram espaço para que algum embarque fosse efetuado. Agora, aparentemente, os embarques começaram a fluir e estão tentando retomar a logística pelo Mar Negro", explica o analista, acrescentando que essas remessas são em volume ainda baixo na comparação com o anterior à guerra em virtude das rupturas na cadeia logística. "Há muitas indefinições. Possivelmente teremos uma visão mais clara do fluxo de fertilizantes efetivo da Rússia ao Brasil somente nas estatísticas de junho a setembro da Secex.".

Analista de Insumos do Rabobank Brasil, Bruno Fonseca reforça que a maior parte dos embarques foram feitos antes do conflito, já que o trânsito de cargas do Leste Europeu ao Brasil e desembarque nos portos leva de 45 a 60 dias. "Até o início de abril, continuou fluindo e não houve problemas na chegada. Os números de importação continuam normais porque as cargas saíram antes do conflito", aponta Fonseca. "Daqui para frente precisaremos observar, pois a situação logística continua complicada e há relatos de que algumas fábricas russas diminuíram a produção", pondera.

O fornecimento de fertilizantes russos ao País é uma das principais preocupações do agronegócio brasileiro, já que a Rússia representa cerca de 22% do volume consumido pelas indústrias brasileiras.

As incertezas da indústria permanecem, segundo o diretor-executivo da Associação Nacional para Difusão de Adubos (Anda), entidade que representa as empresas do setor, Ricardo Tortorella. "Até onde sabemos, as compras iniciadas no início do ano fluíram, os embarques ocorreram e estão chegando dentro de certa normalidade. Até o momento, tudo o que foi comprado anteriormente tem sido entregue. A preocupação é com eventuais problemas com compras feitas no período após o início da guerra em virtude de entraves para pagamentos e logística. É um ponto de atenção", afirma Tortorella. "A grande preocupação é com as sanções que podem ser impostas pelo Ocidente sobre a Rússia", acrescenta.

Apesar da adversidade, a Anda não fala em risco de desabastecimento para o País neste ano. "O atual cenário exige cautela. O sinal amarelo está ligado e deve seguir assim. Mas, por ora, os embarques estão fluindo, mesmo com fluxo arrefecido", considera Tortorella.

De acordo com o executivo, a chegada de fertilizantes da Rússia ao Brasil é considerada próxima do esperado. Para Tortorella, as perspectivas para a safra 2022/23 ainda são "muito positivas". "Continuamos prevendo uma safra recorde . Acreditamos nisso e não vemos razão de risco para esta safra, mesmo com a situação geopolítica não sendo resolvida", destaca.

Já os analistas ouvidos pela reportagem veem risco mais concreto de comprometimento ao abastecimento de adubos para a safra 2022/23 do País. "Com o prolongamento do conflito e das sanções econômicas, maior será o risco (de faltar produto). Por mais que haja casos de pagamento antecipado e fluxo de determinado volume, não será suficiente", avalia Fonseca, do Rabobank, acrescentando que somente um eventual fim das sanções permitirá a retomada de maior fluxo de exportações russas.

Na avaliação de Fonseca, o maior risco de desabastecimento é para o cloreto de potássio (KCl), com incertezas também no volume de nitrogenados e de fosfatados, considerando a conjuntura global de oferta dos nutrientes. "O KCl soma-se à impossibilidade de Belarus exportar. No caso dos fosfatados, ainda não há indicação da China em retomar as exportações", pontua.

O Rabobank ainda não estima volume específico de falta para cada produto. "Ainda é cedo para mensurar. Precisamos de cautela para ver como foram embarques nas últimas semanas e como serão nas próximas, o que vai definir se haverá e como será o provável déficit de fertilizantes", afirma o analista.

Na mesma linha, Mello, da StoneX, avalia que o ativo mais crítico continua sendo o KCl, em virtude da oferta restrita também por parte de Belarus e pelo elevado volume aplicado nas lavouras brasileiras. Juntas, Rússia e Belarus respondem por 40% do KCl importado pelo Brasil. O nutriente representa um terço dos adubos aplicados anualmente na agricultura do País.

A StoneX estima que haverá escassez de 25% a 30% do insumo no País para a safra 2022/23, plantada a partir de setembro. Para fosfatados, como o fosfato monoamônico (MAP), que 31% do consumido no País vem da Rússia, a consultoria vê "risco concreto de desabastecimento", em volume que ainda dependerá das remessas russas feitas para o Brasil nas próximas semanas.

"Ainda não se sabe se faltará MAP ou não. Em cenário de falta, pode ser redução semelhante a do Kcl, na ordem de 30%", ressalta Mello. Em contrapartida, a StoneX não enxerga problema no abastecimento de ureia ao Brasil, enquanto vê "risco inevitável" de falta de nitrato de amônio (NAM) - este que pode ser substituído, em parte, por ureia e outros nitrogenados.

Esses riscos, segundo Mello, derivam de problemas que continuarão ocorrendo no escoamento dos adubos mesmo em cenário de eventual arrefecimento do conflito e das sanções. "Antes da guerra, tínhamos uma rodovia estruturada com cinco faixas, asfaltada, com telefone e internet. Agora, temos uma picada esburacada", compara o analista.

Ele também avalia que alternativas estudadas pela Rússia, como exportar em rublo russo e utilizar navios de bandeira nacional para transporte, não serão suficientes para viabilizar o embarque de todas cargas. "Ainda irão chegar algumas cargas desses adubos, mas não no volume e no tempo necessário para a safra de verão 2022/23. Todo ano há um ou outro gargalo pontual de entregas. Neste ano, será um problema mais sério, de ordem internacional", aponta. Ele pondera, entretanto, que o eventual déficit dos insumos, se bem equalizados, tende a não prejudicar a produtividade da safra, já que há reservas dos insumos fixadas nos solos já cultivados.

Outro ponto que chama a atenção dos analistas é o baixo ritmo de comercialização antecipada dos fertilizantes para a safra de verão. Produtores seguraram as compras na expectativa de arrefecimento nas cotações a partir do segundo trimestre deste ano – movimento que foi revertido pela guerra. Isso significa que há volume expressivo para ainda ser travado para a safra de verão.

"Ainda temos uma pequena margem de segurança porque o pico das importações começa em maio. Mas é difícil pensar na regularização dos embarques, com a resolução do conflito e o fim das sanções, antes do fim de maio para ter retomada dos embarques e importação", diz Fonseca, do Rabobank.

Já Mello, da StoneX, acredita que os adubos deveriam estar saindo neste momento da Rússia para chegar em tempo para a safra de verão, considerando transporte marítimo, desembaraço de descarregamento, mistura pelas fabricantes e entrega dos produtos finais aos produtores.