Brasil lidera na importação de calçados pela Argentina O Brasil tornou-se o principal fornecedor estrangeiro do mercado argentino de calçados em 2007. Segundo a consultoria Investigações Econômicas Setoriais (IES), os calçados "made in Brazil" foram responsáveis por 62,4% do total das importações argentinas desse produto entre janeiro e novembro do ano passado. Segundo a IES, em 2007 a presença brasileira aumentou em relação a 2006, ano em que a participação dos calçados brasileiros nas importações argentinas foi de 59,6%. Os temidos calçados "made in China" ocupam o segundo lugar no ranking. Embora os calçados brasileiros ostentem uma ampla margem em relação à concorrência chinesa, as empresas orientais estão avançando sobre o mercado argentino de forma gradual e persistente. Em 2007, a presença chinesa nas importações argentinas de calçados foi de 27,1%. Em 2005 a China foi responsável por 18,8% das vendas externas para o mercado argentino. Em 2006 subiu para 21,9%. Juntas, as vendas de calçados brasileiros e chineses na Argentina representam 90,3% dos valores importados.