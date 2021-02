Brasil quer corte de pelo menos 20% na taxa do Mercosul a partir deste ano

BRASÍLIA - O governo brasileiro negocia a redução da Tarifa Externa Comum (TEC) do Mercosul em pelo menos 20%, a partir deste ano. A ideia é que o corte seja feito gradualmente, mas que comece em 2021. A equipe econômica analisa ainda a redução de tarifas de importação sobre bens de capital e de informática, o que pode ser feito sem o aval do Mercosul. Nesse caso, a redução seria aos poucos. O ministro da Economia, Paulo Guedes, chegou a falar em 1 ponto porcentual no primeiro ano, em evento virtual, na semana passada.

A TEC é a tarifa cobrada por todos os países do Mercosul na importação de produtos de fora do bloco e hoje está, em média, em 13,5%. Segundo o Broadcast/Estadão apurou, a ideia de reduzir a taxa em 20% já teria o apoio da Argentina e há o entendimento dos outros membros do bloco de que é preciso “flexibilizar” as regras do Mercosul.

A expectativa no governo brasileiro é que no fim de março - quando está prevista uma reunião entre os presidentes de Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai - seja anunciada a intenção de mudar uma resolução que impede que os integrantes do bloco negociem acordos com outros países sem a participação de todos os membros. Uma das ideias é que os países possam começar a negociar individualmente e, em um segundo momento, os outros membros do bloco possam aderir aos termos já negociados. Outra alternativa é permitir que os membros conversem bilateralmente com países específicos.

Guedes está buscando afastar as resistências da indústria à maior abertura comercial. O assunto foi abordado pelo ministro durante reunião virtual com 15 lideranças empresariais do movimento Coalizão Indústria, que no mês passado publicou manifesto em defesa das reformas.

Segundo apurou o Broadcast/Estadão, Guedes falou da proposta de abertura comercial para este ano, mas garantiu que ela será feita gradualmente. O ministro também pediu apoio às privatizações e ao novo marco do regime fiscal, que a equipe econômica tenta aprovar junto com a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que vai permitir uma nova rodada de auxílio emergencial.

Depois do encontro, empresários reservadamente manifestaram desconforto com a proposta de abertura, alegando que não é momento para avançar nessa pauta por causa dos efeitos da pandemia da covid-19. No fim do governo Michel Temer, a Camex aprovou medidas de abertura comercial no setor de bens de capital e informática, que depois não avançaram no governo Bolsonaro.

Tarifa comum

No fim de 2019, o governo brasileiro apresentou ao Mercosul um estudo mostrando que, para que a tarifa comum se aproximar do cobrado no resto do mundo, seria necessário um corte de 50% na alíquota. Depois que o presidente Alberto Fernandez assumiu o governo argentino, os técnicos daquele país apresentaram um segundo estudo, defendendo a redução em 20%, que é o valor agora considerado como piso pelo governo brasileiro.

O governo brasileiro acredita que os demais países do Mercosul compartilham a opinião de que o bloco, que faz 30 anos neste ano, precisa ser mais flexível. Mas Guedes quer que isso seja feito de forma “muito suave” para dar tempo de o setor privado se adaptar.

A intenção é que a redução da alíquota para a importação de bens de capital e informática (BIT/BK) seja feita de forma concomitante à redução na TEC, para que a abertura seja “horizontal”, e não atinja um setor ou outro de forma diferenciada.