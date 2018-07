Brasil Telecom tem lucro de R$ 671,3 milhões em 2007 A Brasil Telecom Participações (BrT Par) registrou um lucro líquido de R$ 671,3 milhões no ano passado, valor 42,7% superior ao lucro de R$ 470,4 milhões apurado em 2006. Apenas no quarto trimestre de 2007, o lucro foi de R$ 205,6 milhões. A geração de caixa medida pelo Ebitda (lucro antes de despesas financeiras, impostos, depreciação e amortizações) foi de R$ 3,797 bilhões no ano passado, alta de 8,7% em 12 meses. A margem Ebitda acumulada no ano ficou em 34,3%. No quarto trimestre, o Ebitda caiu 4,7% comparativamente a igual intervalo do ano anterior, totalizando R$ 902,3 milhões, com 31,4% de margem. Segundo balanço consolidado, divulgado ontem à noite, a receita líquida anual ficou 7,4% maior, em R$ 11,058 bilhões. Nos três meses finais de 2007, essa valor foi de R$ 2,876 bilhões, avanço de 4,9%. A unidade de telefonia celular da Brasil Telecom, a BrT Móvel, registrou em 2007 um prejuízo de R$ 181,5 milhões, reduzindo em 46,4% a perda de R$ 338,9 milhões apurada no ano anterior.