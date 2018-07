Brasil tem saldo de US$ 1,5 bi na balança com EUA O déficit comercial dos EUA com a China caiu para US$ 23,95 bilhões em novembro do ano passado, ante a cifra de US$ 25,93 bilhões em outubro, de acordo com dados do Departamento de Comércio divulgados hoje. Também houve recuo no déficit com o Japão, que ficou em US$ 7,13 bilhões em novembro - em outubro, havia sido de US$ 7,96 bilhões. Na relação comercial com o Brasil, os EUA registraram em novembro um superávit de US$ 118 milhões, contra déficit de US$ 48 milhões em outubro. De janeiro a novembro de 2007, os EUA acumulam déficit comercial de US$ 1,565 bilhão com o Brasil. O déficit comercial dos EUA com o México subiu para US$ 7,57 bilhões em novembro, de US$ 7,47 bilhões em outubro, enquanto o déficit com a zona do euro (15 países da Europa) recuou para US$ 8,33 bilhões. As informações são da Dow Jones.