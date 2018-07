Brasil tem superávit de US$3,6 bi em conta corrente em 2007 O Brasil registrou em dezembro um déficit em transações correntes de 699 milhões de dólares e acumulou no ano um superávit de 3,555 bilhões de dólares, informou o Banco Central nesta segunda-feira. Os investimentos estrangeiros diretos no país somaram 886 milhões de dólares no mês, frente a 2,487 bilhões de dólares em igual período de 2006. No acumulado de 2007, os investimentos estrangeiros somaram 34,616 bilhões de dólares, contra 18,782 bilhões de dólares no ano anterior. (Reportagem de Isabel Versiani; Edição de Alexandre Caverni)