Brasil termina 2019 com rombo de US$ 50,7 bi nas contas externas, o pior resultado em quatro anos

BRASÍLIA - Os gastos de brasileiros no exterior somaram US$ 17,593 bilhões em todo o ano de 2019, segundo informações divulgadas nesta segunda-feira, 27, pelo Banco Central (BC).

Com isso, foi registrada uma queda de 3,7% na comparação com 2018, quando as despesas lá fora somaram US$ 18,265 bilhões. Esse também foi o menor valor para um ano fechado desde 2016.

A queda de despesas de brasileiros no exterior no ano passado aconteceu em um momento de valorização do dólar - quando a moeda norte-americana bateu sucessivos recordes de alta, chegando ao pico de R$ 4,25.

Entretanto, recuou no fim do ano, fechando 2019 com crescimento mais modesto, de 3,5%, cotada em R$ 4,0098.

Com o dólar alto, as viagens de brasileiros ao exterior ficaram mais caras. Isso porque as passagens e as despesas com hotéis, por exemplo, são cotadas em moeda estrangeira.

No ano de 2019, ainda segundo números do BC, os estrangeiros gastaram US$ 5,913 bilhões no Brasil, valor praticamente estável na comparação com o ano de 2018 (US$ 5,921 bilhões).

Apenas em dezembro, os brasileiros gastaram mais do que os estrangeiros deixaram aqui - US$ 987 milhões. Em 2019, essa conta ficou negativa em US$ 11,7 bilhões. No caso de 2020, a projeção é de déficit de US$ 13,5 bilhões.