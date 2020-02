Brasil vira o maior mercado da Heineken

O Brasil se tornou o maior mercado da holandesa Heineken, segunda maior cervejaria do mundo. O resultado foi conquistado depois de o País registrar crescimento de mais de dois dígitos em 2019. A Heineken disse que o volume global de cerveja cresceu 4,1% no quarto trimestre, com os aumentos acima de 10% no Vietnã, Camboja e Brasil.

O lucro da empresa no ano passado avançou 13,2%, para € 2,166 bilhões. A receita cresceu de € 22,49 bilhões em 2018 para € 23,97 bilhões no ano passado, também superando levemente um consenso do mercado de € 23,82 bilhões.

As ações da companhia disparavam mais de 6% no pregão desta quarta-feira, 13, com investidores repercutindo positivamente os resultados do quarto trimestre, liderados pelo crescimento no Vietnã, Camboja e Brasil

A empresa disse que as receitas devem subir este ano com volumes mais altos, preços e consumidores mudando para cervejas mais caras.

Juntamente com um aumento mais moderado nos custos de insumos, a empresa deve registrar um aumento porcentual de um dígito no lucro operacional em 2020, estimou, acrescentando ser muito cedo para avaliar o impacto do surto de coronavírus em seus negócios.

“Somos cautelosos, estamos apenas analisando a situação, mas com certeza não é paralisante, seria uma palavra muito forte, mas terá algumas consequências”, afirmou o presidente executivo – de saída da companhia –, Jean-François van Boxmeer.

O executivo, a frente da empresa desde 2005, deve deixar o cargo em 1º de junho, um ano antes do esperado. Ele será sucedido pelo chefe das operações asiáticas, o holandês Dolf van den Brink.

Analistas disseram que a mudança não foi uma grande surpresa e Van den Brink, que também liderou as operações da Heineken nos EUA e no México, foi uma escolha lógica.

Segundo relatório do Citi, o desempenho do volume da Heineken veio mais forte do que o esperado. Para o banco, a Ambev “talvez apresente melhores volumes para 4º trimestre de 2019”.

“Nossa estimativa de crescimento do volume atual (para a Ambev) é 1% em relação ao ano para cerveja Brasil. No entanto, vendo que as condições de mercado mais favoráveis e os concorrentes foram superando as expectativas do mercado, que não descartam que o desempenho do volume da empresa pode ter sido melhor (crescimento do volume de 2-3%), embora ainda perdendo participação", diz o Citi.