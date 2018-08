Brasileira vai comandar a AB InBev no Reino Unido

Primeira mulher a assumir uma vice-presidência da Ambev no Brasil, a executiva Paula Lindenberg, que atualmente está à frente da área de marketing da Ambev na América Latina, vai em breve alçar voos mais altos: ela assumirá como CEO (principal executiva) da AB InBev no Reino Unido a partir de janeiro do próximo ano.

Sob a batuta de Paula, houve mudanças importantes no marketing da companhia de bebidas. Durante décadas, a comunicação do segmento de cervejas esteve ligada a mensagens machistas e preconceituosas. Nos últimos anos, a empresa não só reconheceu o problema como também criou uma série de cartazes corrigindo o antigo discurso relativo ao tema. Além disso, a Skol se tornou patrocinadora oficial da Parada LGBT de São Paulo.

No ano passado, a executiva da Ambev representou o Brasil como jurada no Cannes Lions – Festival Internacional de Criatividade, evento que tem o Estadão como representantes oficial no País. Ela ajudou a escolher os vencedores de Creative Effectiveness, categoria que julga a capacidade de uma campanha em trazer resultados para o negócio do cliente.

Grand Prix. Além de participar do júri, a gigante das bebidas trouxe um importante prêmio para casa. A agência Africa recebeu o Grand Prix por uma ação em mídia impressa para a Budweiser, marca que no Brasil é distribuída pela Ambev. A campanha, que usa apenas texto, incentiva os consumidores a buscarem na internet fotos icônicas de lendas da música – entre elas Mick Jagger e Prince.

Todas as imagens têm um aspecto em comum: em todas os artistas aparecem segurando uma garrafa ou lata de Budweiser.

O uso da mídia impressa para levar o consumidor às fotos na internet foi uma forma criativa de garantir acesso a um material histórico que custaria muito para ser reunido pela própria marca, uma vez que as imagens têm direitos autorais.

Embora seja relativamente recente no Brasil – onde começou a ser vendida no começo desta década –, o posicionamento global da Budweiser está historicamente ligado à música. O uso de ícones em contato com a Bud foi uma forma de trazer um “estofo” ao rótulo no Brasil, disse Paula, em Cannes Lions.