‘Brasileiro busca ir para o Canadá por meio de estudo’, diz consultor

Com sede em Toronto, a consultoria de educação Loonie Canadá, tem ampliado, a cada ano, 30% o número de brasileiros que tem levado para fazer cursos no país. No ano passado, a empresa conduziu cerca de 400 estudantes. A maior parte da demanda, cerca de 70%, foi para cursos técnicos de nível universitário (College).

Após a conclusão desse curso, é possível trabalhar por três anos no Canadá. “Esse é o caminho da migração tão sonhada por meio do estudo”, diz Roberto Calfat, sócio da consultoria. A seguir, os principais trechos da entrevista.

Cresceu o interesse de brasileiros em estudar no Canadá?

Qual é o curso mais procurado?

Por que esse curso é mais procurado?

Qual é o perfil dos brasileiros que buscam esses cursos?

A maior procura pelos cursos técnicos que ampliam as chance de migração está ligada à crise no Brasil?

Começamos a assessoria em 2016. No primeiro ano dobramos de tamanho. De lá para cá, temos tido um aumento constante de 30% ao ano. Em 2019, trouxemos para o Canadá mais ou menos 400 estudantes.Disparado é o College. Foi 70% da demanda em 2019. A educação superior no Canadá é dividida entre o College e a universidade. O College tem uma pegada mais mão na massa, mais pró-mercado, e a universidade é mais teórica. É o conceito de curso alemão, técnico, diferente do College dos Estados Unidos. O currículo é definido com governo e empresas.Porque esse é o caminho das pessoas que querem migrar para o Canadá. Muitas já são formadas no Brasil e optam por fazer um College. Há aqueles que vem antes, fazem um curso de inglês e depois o College. Com isso, entendem o mercado e obtêm um diploma canadense e, após o término do curso, podem trabalhar por até três anos e conseguem a migração tão sonhada por meio do estudo.A maioria é de famílias com um ou dois filhos, onde um dos membros do casal vem estudar. Nos últimos anos cresceu também a procura de pessoas mais novas. Os pais entenderam que é até mais barato estudar fora do que no Brasil. Dependendo de onde o jovem vai para o Canadá, mesmo com a diferença de moeda, sai 10% mais barato do que bancar os estudos no Brasil. Os pais descobriram que estudar fora abre mais oportunidades para os filhos no futuro.Sim. Em 2016 e 2017, as pessoas que vinham para cá estavam insatisfeitas com o governo estabelecido. Agora também há muita gente insatisfeita com o governo estabelecido. Pegamos os dois lados da moeda.