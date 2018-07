Breves ELETROELETRÔNICOS Déficit deve chegar a R$ 20 bi em dois anos A importação de componentes elétricos e eletrônicos para o País causou, em 2007, um déficit em todo o setor eletroeletrônico de US$ 14 bilhões. A estimativa da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee) é de que o déficit pode chegar a US$ 20 bilhões em 2008. Nos últimos meses houve queda nas importações de componentes eletrônicos (semicondutores e passivos), campeões das importações do setor, porém o quadro se agravou porque o real valorizado estimulou as empresas - em lugar de importar apenas componentes- a importarem placas montadas. COMÉRCIO EXTERIOR Pequenos clientes do Brasil compram mais Apesar de ainda estarem concentradas nos Estados unidos (e crescerem em valor naquele País), as exportações brasileiras se diversificaram em 2007 e tiveram crescimento expressivo em alguns países. Por exemplo, o aumento de 33.749% nas exportações para a Sérvia, de janeiro a novembro do ano passado, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Outro destaque são as vendas para Liechtenstein, que subiram 32.636% no mesmo período. Para a Eritréia, a alta foi de 22.239%. Os valores, no entanto, ainda são pequenos (US$ 98 milhões para os três países somados). NÚMEROS 15,8% das exportações brasileiras até 11/2007 foram para os EUA 21,1% era o índice em 2004 INDÚSTRIA AUTOMOBILÍSTICA Venda de veículos cresce na Argentina A venda de veículos novos bateu recorde na argentina em 2007, com 570 mil unidades comercializadas -um crescimento de 27% frente a 2006, informou ontem a Associação de Concessionárias de Automóveis da Argentina. O número também ficou 17% acima de 1998, o ano do recorde anterior, com 485.865 unidades. "A idéia é melhorar o comércio para a entrada de nosso país no Mercosul" Rodrigo Cabezas, ministro venezuelano, sobre o corte de zeros na moeda COMBUSTÍVEIS B2 trará economia de R$ 410 milhões Segundo a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a chegada do óleo diesel com 2% de biodiesel na mistura (o chamado B2) aos postos trará uma economia de aproximadamente US$ 410 milhões ao ano para o Brasil, por reduzir a dependência externa do diesel de 7% para 5%. A medida que tornou a mistura obrigatória criou um mercado cativo de 800 milhões de litros para este ano e que pode chegar a 2,4 bilhões de litros em cinco anos, quando a mistura deverá ser de 5%. No Brasil, produz-se biodiesel a partir de soja, mamona, girassol, granola e dendê.