Breves NÃO AO PROTECIONISMO UE protesta contra plano do Mercosul de subir taxa A União Européia entrega um protesto formal ao Brasil contra os projetos do Mercosul de elevar tarifas de importação em um momento de crise internacional. A proposta tem como objetivo frear as importações da China, mas também certos produtos europeus. Bruxelas acusa o bloco de ter "tentações protecionistas". O protesto foi entregue ao governo brasileiro na semana passada, durante uma reunião entre a comissária de Comércio da Europa, Catherine Ashton, e o chanceler Celso Amorim, em Genebra. O Mercosul estuda elevar tarifas para itens como brinquedos, têxteis, vestuários, frutas e vinhos. REFLEXOS DA CRISE Executivos ficam sem bônus na Merril Lynch O presidente do Conselho e executivo-chefe do Merrill Lynch, John Thain, criticado por sugerir que o comitê de compensação da empresa pagasse a ele um bônus de US$ 10 milhões referente a 2008, vai embora para casa sem receber nada este ano, segundo pessoas próximas. Outros quatro altos executivos do Merrill Lynch - incluindo o presidente, Gregory Fleming - também abriram mão do bônus referente a este ano. COMÉRCIO EXTERIOR 16% foi a queda das exportações brasileiras na primeira semana de dezembro em relação à média diária de dezembro do ano passado e totalizaram US$ 2,987 bilhões 29,2% foi a alta das importações no mesmo período, somando US$ 3,422 bilhões. Assim, a balança comercial brasileira registrou déficit de US$ 435 milhões IMPOSTO DE RENDA Receita libera último lote de restituição A Receita Federal liberou ontem a consulta ao 7.º e último lote de restituições do Imposto de Renda da Pessoa Física 2008 (ano-base 2007). Os interessados devem acessar o site www.receita.fazenda.gov.br ou ligar para o telefone 146. Para esse último lote foram liberadas 451.062 restituições, no total de R$ 732.995.661,85. Quem não recebeu até agora, caiu na malha fina. O dinheiro estará disponível na segunda-feira e será corrigido em 8,23% referente à taxa Selic de maio a novembro e 1% de dezembro. O valor não sofrerá mais acréscimo, independentemente da data em que o contribuinte retirar a restituição. FEIRA AGRÍCOLA Roberto Rodrigues deixa a Agrishow O ex-ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues pediu demissão, em caráter irrevogável, da presidência do Conselho Consultivo da Agrishow, principal feira do agronegócio da América Latina. Ele disse que ficou à margem da discussão política que se transformou o evento, após a briga entre Ribeirão Preto, sede da Agrishow há 15 anos, e São Carlos, que pretende sediá-la a partir de 2010. "Fiquei meio à margem dessa discussão toda e achei melhor cair fora. Eu não quis entrar nessa discussão, pois o assunto transcendeu a questão organizacional e atingiu uma dimensão política, o que eu não quero. Já passei da idade disso." "Um cenário que temo, no mundo todo, é o equivalente à década perdida do Japão nos anos 90. Juro quase zero, deflação e nenhum sinal de recuperação" Pául Krugman, prêmio Nobel de Economia