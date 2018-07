Breves MEDIDA POLÊMICA Cristina consegue prorrogar superpoderes O governo da presidente Cristina Kirchner conseguiu ontem a aprovação dos polêmicos "superpoderes" econômicos, com os quais poderá aplicar uma série de medidas sem precisar da aprovação do Parlamento. Entre outras coisas, Cristina poderá negociar contratos de obras públicas e aplicar subsídios. A oposição criticou a permanência dos superpoderes e acusa o governo de mantê-los para continuar aplicando políticas populistas. Os superpoderes foram aplicados pelo então presidente Eduardo Duhalde em 2002, quando o país estava mergulhado na maior crise econômica de sua história. MAIS UMA VÍTIMA Recessão chega oficialmente à Itália O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália registrou queda de 0,5% no terceiro trimestre em relação ao segundo, o maior declínio desde 1998, segundo revisão final feita pelo escritório de estatísticas Istat. O dado confirma a recessão no país, já que a economia teve contração de 0,4% no segundo trimestre. É a primeira recessão desde o começo de 2005 e economistas acreditam que a desaceleração econômica persista em 2009. NÍVEL PRÉ-CRISE 20,8% foi o aumento da média diária de novas operações de financiamento ao comércio exterior na primeira semana de dezembro em comparação com novembro US$ 224,4 milhões foi o total de novos empréstimos, superando o volume registrado em agosto, antes da quebra do Lehaman Brothers, quando a média ficou em US$ 216,1 milhões SEM CRISE Diamante é leiloado por US$ 24 milhões O diamante azul de 35,56 quilates, dado à infanta Margarida Teresa da Áustria (1651-1673) por seu pai, o rei Felipe IV da Espanha, quando ela tinha 13 anos - que está no famoso quadro de Velázquez, As Meninas - , bateu ontem todos os recordes ao ser vendido, em Londres, por US$ 24,16 milhões). "É um recorde mundial para um diamante vendido em leilão'', disse a porta-voz da Christie?s. A jóia, conhecida como Wittelsbach azul, superou amplamente seu preço estimado de US$ 13,27 milhões e foi adquirido pelo marchand e joalheiro londrino Laurence Graff, um dos homens mais ricos do Reino Unido. NOVELA SEM FIM Cancelada reunião para discutir Doha Estados Unidos, China e Índia não chegaram a um acordo e a conclusão da Rodada Doha em 2009 está, agora, seriamente ameaçada. Mesmo assim, o ministro ds Relações Exterioresr brasileiro, Celso Amorim, desembarca hoje em Genebra para uma última tentativa. Mas diplomatas já apontam que o único acordo será a inauguração de um plano de trabalho para 2009. O desentendimento entre os americanos, chineses e indianos foi confirmado ontem em uma videoconferência entre os ministros dos três países . A reunião foi marcada, inicialmente para o dia 13, mas já havia sido adiada em uma semana. "É muito importante que a redução dos juros chegue à economia real. Vamos concentrar nossos esforços nisso" Jean-Claude Trichet, presidente do Banco Central Europeu