BRF elege Lorival Nogueira Luz como novo presidente

O conselho de administração da BRF (dona da Sadia e Perdigão) elegeu nesta sexta-feira, 29, por unanimidade, Lorival Nogueira Luz Jr., atual diretor vice-presidente executivo Global, para o cargo de diretor presidente Global. A posse do novo executivo ocorrerá no dia 17 de junho, quando Pedro Parente deixará o cargo que vem acumulando desde 18 de junho do ano passado. Parente continuará na posição de presidente do conselho de administração, para o qual foi eleito, em 26 de abril de 2018, para um mandato de dois anos.

Em outubro, Parente disse que Lorival Luz estava sendo preparado para ser seu sucessor. Segundo a empresa, a transição, que já vinha sendo endereçada dentro e fora da companhia, seguirá em andamento nos próximos meses até a efetivação da mudança em junho.

"Pedro Pullen Parente e Lorival Nogueira Luz Jr. darão continuidade às iniciativas e à execução do plano estratégico aprovado no segundo semestre de 2018 e seguirão trabalhando em conjunto, dentro das respectivas atribuições", destaca a BRF, em fato relevante.

A empresa afirma que Parente, na função de presidente do conselho, manterá acompanhamento próximo à gestão. A posição de diretor vice-presidente executivo Global, atualmente ocupada por Lorival Nogueira Luz, deixará de existir.

"A transição definida pelo conselho de administração assegura continuidade à estratégia traçada para os próximos cinco anos da companhia", diz a empresa. "Os objetivos de desalavancar a companhia, de ganho de margem e retorno da lucratividade garantirão a retomada de investimentos e o fortalecimento da estrutura de capital", completa.