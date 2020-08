'Broadcast' lança novo aplicativo que se adapta a cada usuário

Intuitivo, fácil de usar e personalizável. Essas são algumas das características do novo aplicativo do Broadcast, a maior plataforma de notícias em tempo real sobre economia, empresas e política do Brasil. A nova versão facilita o acesso dos leitores ao melhor e mais completo conteúdo de interesse do mercado financeiro produzido hoje no País.

Se antes as notícias movimentavam as ações e a Bolsa pela agilidade e pela exclusividade, agora o novo design também deixou o acesso ao noticiário e aos dados do mercado mais amigável. As prioridades na exibição da informação se ajustam às preferências do leitor – e ajudam os usuários na tomada de decisão com mais rapidez.

Isso porque, no novo app, ficou mais fácil ter acesso às notícias mais importantes, de acordo com o interesse de cada investidor. Se forem os dados macroeconômicos ou as movimentações nas empresas e setores, no agronegócio ou na política, entre outras, as telas são customizáveis, de acordo com os diferentes canais de notícias oferecidos. Estão ainda disponíveis textos de colunistas, análises, artigos e o serviço de mensagens.

Painéis

Além de criar telas iniciais com suas áreas de interesse, o usuário também pode definir os painéis com os ativos e cotações que deseja acompanhar e visualizar o detalhamento de suas movimentações a partir de uma nova interface gráfica.

O novo aplicativo permite ainda maior visibilidade dos conteúdos multimídia produzidos pela redação do Broadcast. Com o toque em um só botão, é possível, por exemplo, ouvir ao podcast pré-mercado, com as tendências que devem movimentar as Bolsas durante o dia. Ou assistir aos vídeos sobre o que está acontecendo no decorrer do pregão.

“A vocação do Broadcast é proporcionar o melhor conteúdo para nossos leitores acompanharem o mercado e o novo aplicativo certamente irá melhorar a experiência de nossos usuários”, diz Miresh Kirtikumar, diretor geral da Agência Estado.

O lançamento e os investimentos nas novas tecnologias atendem a uma demanda do mercado. Metade dos leitores acessa às informações produzidas pelo Broadcast a partir do celular. A tendência é de crescimento nessa participação nos próximos anos.

Para o leitor que tem o aplicativo antigo, será necessário realizar o download do novo produto, pois o anterior não será atualizado para a nova versão.

O novo app Broadcast já está disponível nas lojas de aplicativos para Android e iOS desde a semana passada.

À frente

Líder no mercado de informações econômico-financeiras em tempo real, a Agência Estado/Broadcast foi criada há 50 anos pelo Grupo Estado. O serviço permite que as notícias cheguem aos assinantes ao mesmo tempo em que os fatos estão acontecendo via nuvens híbridas, em ambientes complexos e adequados às necessidades de segurança das instituições financeiras.

Cotações de ações negociadas em Bolsas de todo o mundo, commodities e câmbio entram na tela milissegundos após as transações acontecerem.

Depois de lançar o Broadcast Agro e o Broadcast Político, o Grupo Estado lançou recentemente o Broadcast Energia. O produto é voltado principalmente ao mercado livre – no qual empresas negociam o insumo entre si, fora do ambiente de concessão pública –, que deverá responder por 35% do consumo em 2021. Além dos movimentos do mercado em si, as reportagens têm mostrado o avanço de novas tecnologias, regulação, tramitação de projetos e bastidores do governo.