Broadcast Live debate inflação no varejo com Eduardo Terra, do SBVC

O Broadcast Live desta quinta-feira, 24, debaterá a inflação no varejo, às 16h, com o consultor e professor Eduardo Terra, presidente da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), além de conselheiro de diversas empresas, ele analisa os dados recentes dos indicadores de consumo das famílias brasileiras e as projeções para 2022. Para as empresas ligadas ao varejo, o desafio é traçar a estratégia de repasse da inflação aos preços finais e ponderar os efeitos no balanço.

Terra discutirá as estratégias comerciais do segmento de supermercados para manter as margens e os volumes de vendas em tempos de população com menos renda disponível, além de comentar peculiaridades de outros setores.

Perguntas ao entrevistado podem ser enviadas para e e-mail: talita.nascimento@estadao.com.

É possível acompanhar a conversa tanto pelo Youtube como pelo LinkedIn.