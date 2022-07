Relator da PEC ‘Kamikaze’, Danilo Forte, fala sobre a proposta; assista ao vivo

BRASÍLIA - O deputado Danilo Forte (União-CE) é o convidado do Broadcast Live desta quinta-feira, às 18h. O relator da Proposta de Emenda à Constituição dos Benefícios, apelidada por técnicos de “PEC do Desespero” ou ainda "PEC Kamikaze", é entrevistado pelas jornalistas do Estadão/Broadcast Célia Froufe e Lorenna Rodrigues.

Em ano de eleição, o governo quer ampliar os benefícios sociais. A intenção do presidente da Câmara dos Deputados Arthur Lira (PP-AL) é levar a matéria para o plenário ainda nesta quinta-feira, 7. Entre outros benefícios, a PEC inclui a criação de um voucher de R$ 1 mil mensais para os caminhoneiros, embora a categoria, por meio da Frente Parlamentar em Defesa dos Caminhoneiros Autônomos e Celetistas, tenha ingressado na quarta com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal (STF) para suspender a tramitação, por considerar a proposta eleitoreira e que fere a Constituição.

O Broadcast/Estadão apurou que a PEC dos Benefícios (que prevê custo de R$ 41,25 bilhões fora do teto de gastos) e desonerações orçamentárias podem custar R$ 123 bilhões aos cofres públicos.

